Thomas Blachman rykker med 'X Factor' til TV 2 Dommeren, der har været med i 10 ud af 11 'X Factor'-sæsoner, er også med, når programmet næste år flytter til TV 2.

I fredags kunne DR for sidste gang lægge sendeflade til 'X Factor', der over 11 sæsoner har trukket millioner af seere hen foran stuealteret.

Næste år overtager TV 2 programmet, og den berygtede dommer Thomas Blachman tager med.

Det var næsten også svært at forestille sig et 'X Factor' uden Thomas Blachman, der var med i den allerførste sæson af underholdningsprogrammet i 2008 - og som siden da kun har misset en enkelt af de 11 sæsoner.

»Han er for mange blevet nærmest synonym med programmet. Vi er meget glade for, at han vil fortsætte sin mission med ’X Factor’ hos os på TV 2. Han har altid stået for 100 procent ærlighed, hvad enten man kan lide det eller ej«, siger TV 2's underholdningsredaktør, Dorte Borregaard i en pressemeddelelse fra TV 2.

Bands kan være med i gruppekategorien

Det er ellers ikke alt, der kommer til at være som det plejer i 'X Factor'. Eksempelvis vil man nu kunne tilmelde sig som band i gruppekategorien, hvis man har mindst én vokalist.

Men Thomas Blachman vil fortsætte med at sprede sine idéer i bedste sendetid,

»Det er for mig et spørgsmål om at fortsætte en kamp for det, jeg tror på. I sin essens handler det om at skabe en større optimisme og frisættelse i vores lille land. I ’X Factor’ er det lykkedes mig at skabe mit eget format for det, midt i programmets format. Det er jo noget af det smukke ved programmet: Man kan bringe sig selv med ind i det og berige og forme det«, siger Thomas Blachman i pressemeddelsen.

Det bliver også Blu, der skal lave 'X Factor' på TV 2. Produktionsselskabet har også lavet 'X Factor' for DR.

App-program skal erstatte Blachman

DR har også fået sin afløser for 'X Factor' på plads. Det bliver et »topmoderne dansk-udviklet musikalsk underholdningsprogram«, kunne DR afsløre tidligere på ugen.

»Programmet handler om to super-kendte danskere, der kæmper mod hinanden og mod seerne. Ikke bare med en gammeldags sms-afstemning, men på en helt ny interaktiv måde, hvor de får lov til at bestemme nærmest hele indholdet fra program ét ved hjælp af en app«, siger underholdningschef Jan Lagermand Lundme til DR.

Programmet skal produceres af Nordisk Film TV, der allerede laver underholdningsprogrammet 'Alle Mod 1' til DR1.