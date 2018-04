Lars von Trier-film kommer ikke til Cannes Hovedkonkurrencen ved årets filmfestival i Cannes bliver uden dansk deltagelse. Lidt dansk vil der dog være.

Ingen film med danske instruktører er udtaget til hovedkonkurrencen til filmfestivalen i Cannes 2018. Det fremgår af en præsentation torsdag i Cannes af de udtagne film.

Filmfestivalen finder sted fra 8. maj til 19. maj.

I en lang og ordrig præsentation fra Delégué Générale du Festival de Cannes Thierry Fremaux blev årets 18 deltagende film præsenteret.

Før udtagelsen var der spekuleret i, at instruktøren Lars von Triers 'The House That Jack Built' og instruktøren Thomas Vinterbergs 'Kursk' kunne blive udtaget. Men sådan endte det altså ikke.

Thierry Frémaux, der under præsentationen sad ved siden af chefen for festivalen, Pierre Lescure, lagde vægt på, at årets udtagelse var præget af nye talenter og et bredt udvalg af film.

Blandt prominente navne, der er udtaget til konkurrencen er instruktøren Spike Lee, der er nomineret med filmen 'Black Klansman'.

Filmen er et krimidrama, hvor en sort politimand infiltrerer organisationen Ku Klux Klan.

Andre nominerede er den iranske 'Three Faces', der bliver beskrevet som en roadmovie. Filmfestivalen kommer i den forbindelse til at kontakte Iran for at få instruktøren, Jafar Panahi, ud af Iran.

Dansk stjernedrys ved midnat

Mens hovedkonkurrencen bliver uden danske deltagelse, så vil der være et dansk drys i Cannes, når den verdenskendte konkurrence løber af stablen.

Filmen 'Arctic' af filminstruktøren Joe Penna bliver nemlig vist som en såkaldt midnatsscreening ved filmfestivalen, der finder sted i maj.

'Arctic' har den danske skuespiller Mads Mikkelsen i en af de bærende roller og handler om en mand, der er strandet på Arktis.

Da hans redningsplan går op i røg, må han beslutte sig for, om han vil forblive i sikkerhed i sin lejr eller forlade sin sikre base og begive sig ud i ukendt terræn i forsøget på at finde en mulig redning.

Den islandske skuespillerinde Maria Thelma Smáradóttir er også på rollelisten.

Mads Mikkelsen er et kendt ansigt til festivalen, og han sad sågar i juryen, der udvælger film, i 2016.

ritzau