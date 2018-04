Vi er altså på DR K: Der mangler faglighed og farlighed, når Lærke møder Ann Eleonora Jørgensen

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Denne gang skriver Bo Tao Michaëlis om 'Lærke møder Ann Eleonora Jørgensen' på DR K.

Lærke Kløvedal har en serie på DR K, hvor hun på små 40 minutter har en samtale med en skuespiller om dennes virke, faglighed og roller. Det er hyggefjernsyn med publikum, som klapper affabelt ad de to, som sidder i en art amfiteater a la antikken. Det er hverken sindsoprivende spændende eller smadder spektakulært. Men en sympatisk slentrende sniksnak, som sætter af på en startbane af rosende velkomsttale. Siden køres derudad på klip fra skuespillerens karriere, som selvfølgelig applauderes af alle. Lige meget om det er en ligegyldig scene i et fjernsynsmelodrama eller lady Macbeth, der forsøger at få blodpletter af sine hænder.

Set i tv 'Lærke møder Ann Eleonora Jørgensen'. DR K 10. april kl. 21.30. Kan ses på dr.dk

Bevares, behagelig komsammen i fryd og gammen. Intenst og inciterende som en sukkertang faret vild fra sin skål

Som sagt: Alle er høflige. Men jeg mangler noget. Noget faglighed og farlighed. Hvilket kom klart frem ved denne sæsonstart, hvor den fine skuespiller Ann Eleonora Jørgensen var inviteret til at samtale om sin dramatiske metier. Det er jo det, programmet lover med intention og start, hvor værtinden snuser rundt bag kulisserne. Faktisk er seriens koncept hentet fra angelsaksiske talkshows om skuespilleres dramaturgiske metoder. Det er der sådan set ikke meget af her. Jo, fortolkende beskrivelser af diverse roller samt lommepsykologi. Men mens gæsten intelligent funderede over sine tilgange til sine karakterer, ville værtinden hellere ned ad de personlige veje og barndommens gade. Sådan noget, diverse ugemagasiner leverer og på fjernsynet er lørdagsunderholdning, som her er dit liv.

Men vi er altså på DR K, som burde forpligte lidt mere. Jeg kræver ikke en dyb diskussion om, hvorvidt vedkommende er til Stanislavskijs naturalistiske indlevelse eller Brechts fremmedgørende udvendighed. Lidt fleksion, ud over at skuespillere mon farver rollen med sit privatliv. »Hvor graver du den sorg frem i dig selv«, spurgte Kløvedal. Jamen, er skuespillerens ædleste kunst ikke at lade som om, make believe?

Ann Eleonora så klogt godt faren ved at blive typecastet som fjernsynets evindelige grædekone med sorg som spidskompetence. Her var en åbning om at tale om andet end en skuespillers arbejde med egen navle. At blive sat i bås. Ak nej. Værtinden fik våde øjne over en scene i en fjernsynsserie, og snart sejlede vi kækt i optimistjollen. Og da Ann Eleonora betegner en filmscene som typisk for Lone Scherfig som auteur, et stikord om at være skuespiller for en kunstner, skulle vi videre på høje hæle, smiger og smil. Bevares, behagelig komsammen i fryd og gammen. Intenst og inciterende som en sukkertang faret vild fra sin skål.