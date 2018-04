»Meget triste tal«: Kvindelige skuespillere over 40 oplever, at det er sværere at få job Allerede i 40’erne bliver det sværere for kvindelige skuespillere at få job, mens mændene oplever det langt senere i karrieren, viser en ny undersøgelse blandt skuespillere.

Det tynder ud i arbejdsopgaverne for kvindelige skuespillere, længe før det gør det for deres mandlige kolleger. Allerede i alderen 40-49 år oplevede mere end en fjerdedel af de kvindelige danske skuespillere, der i dag er over 60 år og erhvervsaktive, at det blev sværere at få job. Det samme gælder kun for 7 procent af deres mandlige kolleger.

Faktisk mener jeg, at kvindernes stærkeste periode ligger fra slutningen af 40’erne og til op i 60’erne Solbjørg Højfeldt, skuespiller

Det viser en undersøgelse, Dansk Skuespillerforbund har foretaget blandt godt 300 af sine medlemmer over 60 år. 90 procent af deltagerne i undersøgelsen er skuespillere, mens de sidste 10 procent bl.a. er operasangere, dansere og koreografer.

»Det er besynderligt, for samfundsudviklingen betyder, at der burde være flere roller til kvinder i den aldersklasse. Kvinder bliver eksempelvis stadig ældre, når de får børn, så ingen ville jo løfte et øjenbryn, hvis man castede en kvinde i 40’erne som småbørnsmor i stedet for at tage en på 25 år. Desværre ser det ikke ud til, at det har ændret sig synderligt fra dengang og til i dag«, siger formanden for Dansk Skuespillerforbund, Katja Holm. Hun understreger, at der ikke er én forklaring på det manglende arbejde til kvindelige skuespillere over 40 år.

»Det skyldes blandt andet, at der er færre kvinderoller. Men når man caster de kønsneutrale roller, har man også stadig de gamle opfattelser af, at en overlæge og en advokat er en mand«, siger Katja Holm.

Skuespiller Solbjørg Højfeldt kan godt genkende perioden fra 40 til 50 som det, hun kalder »den tynde periode«, hvor der blev længere mellem opgaverne.

»Jeg ved ikke, om kvinder bliver lidt uinteressante i den alder. Man er der, hvor børnene er ved at være halvstore, og hvor man måske ikke rigtig har fået suget næring til sig nogen steder fra«, siger hun.

Foto: Mathias Svold Skuespiller Solbjørg Højfeldt kalder perioden fra 40 til 50 år for »den tynde periode«.

Til gengæld oplevede hun, at der fra slutningen af 40’erne begyndte at ske noget igen.

»Faktisk mener jeg, at kvindernes stærkeste periode ligger fra slutningen af 40’erne og til op i 60’erne. Efterhånden erkender og anerkender man, hvad man kan, og har ikke så travlt med at pisse territorium af. Og derfor tror jeg, at flere kvinder klarer sig igennem, når de er kommet over på den anden side af 40’erne, hvis de fortsætter med at være skuespillere. Men de, der stadig oplever, at der er meget lidt at lave i slutningen af 40’erne, skynder sig måske også at vælge et andet fag, inden det bliver det for sent«, siger hun.

I alderen 50-59 år kunne de mandlige skuespillere også godt mærke, at der blev længere mellem opgaverne. 17 procent af de stadig erhvervsaktive mænd svarer, at det blev sværere at få job, da de rundede 50 år. Men også her bliver de overhalet af deres kvindelige kolleger. 27 procent af kvinderne fik sværere ved at få job i den alder. Først i 60’erne begynder forskellen imellem kønnene at udligne sig. Her oplever 53 procent af mændene, at det bliver sværere at få arbejde. Det samme sker for 33 procent af de erhvervsaktive kvinder.

Ifølge formanden for Danske Filminstruktører, Christina Rosendahl, er det nogle »meget triste tal«.

»Det fortæller mig, at vi seriøst skal speede op for de indsatser, vi allerede er i gang med«, siger hun med henvisning til det dialogforum, hvor hele branchen diskuterer, hvad der skal til at for at ændre kønsbalancen.