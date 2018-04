Lars von Trier planlægger en serie af kortfilm Samtidig kommer ledelsen i Cannes med klare hentydninger til, at 'The House That Jack Built' og Lars von Trier kan komme med på den berømte filmfestival.

I et nyt interview fortæller instruktøren Lars von Trier, at hans næsten projekt bliver en række små film med titlen 'Etuderne'.

Hans beslutning om at arbejde med små film af omkring ti minutters varighed skyldes en hård arbejdsproces i forbindelse med hans nyeste film, 'The House That Jack Built'.

»Jeg havde det så sindssygt dårligt på optagelserne til den her film, og det er ikke nogens skyld, det er min egen skyld, jeg var angstfyldt og alkoholiseret og så videre. Så derfor kan jeg ikke se i øjnene at lave en film, i hvert fald ikke lige med det samme«, indleder han i interviewet med den danske filmlektor Peter Scheppelern, der er blevet delt via Københavns Universitets hjemmeside.

»Derfor«, fortsætter Lars von Trier, »har jeg udtænkt en lille plan om at lave nogle meget ydmyge, små film af ti minutters varighed hver, som hedder 'Etuder', hvor man prøver et eller andet af, noget dramaturgi, noget teknisk eller noget karaktermæssigt, alle mulige ting. Og så ligesom etuder i musik kan det nogen gange være vanskelige håndstillinger, der ligesom bliver prøvet igennem«.

Etuderne skulle være i sort/hvid, siger instruktøren og tilføjer:

»Og så havde jeg selvfølgelig tænkt mig at arbejde med nordiske skuespillere, for der er sgu så mange gode. Ideen om etuderne er meget designet til, at jeg skal have det godt. For så yder jeg 90 procent mere - når jeg har det godt - end når jeg har det dårligt«.

Atter velkommen i Cannes

Imens venter mange filminteresserede på afklaring om, hvorvidt 'The House That Jack Built' vil blive vist på årets filmfestival i Cannes. Filmen var ikke med, da hovedparten af programmet blev offentliggjort for nylig, men i et interview her til morgen med den franske radiostation Europe 1 kom festivalens kunsteriske leder, Thierry Fremaux, med kraftige hentydninger til, at den kan blive tilføjet i den nærmeste fremtid.

»Der kan meget vel komme en offentliggørelse...«, sagde han til Europe 1 ifølge netmediet Deadline.

Journalisten spurgte ham, om ikke han havde lyst til at komme med denne offentliggørelse nu, live i radioen?

»Altså, det har jeg på en måde lige gjort«, lød svaret.

Dette blev yderligere forstærket af, at Thierry Fremaux i samme interview sagde, at Lars von Trier ikke længere er uvelkommen i Cannes.

Formuleringen i radiointerviewet lød, at chefen for filmfestivalen i Cannes, Pierre Lescure, »virkelig har arbejdet hårdt i de seneste dage for at fjerne den status af persona non grata, som han (Lars von Triers, red.) fik tildelt for syv år siden, ud fra en opfattelse af, at det måske er på tid at give ham en plads igen som filmskaber«.

Dette er dog ikke for alvor nyt. Allerede i 2013 erklærede Thierry Fremaux:

»Lars von Trier blev erklæret 'persona non grata' ved festivalen i 2011. Han har aldrig været erklæret 'persona non grata' for evigt«, sagde den kunstneriske leder dengang til branchebladet Screen.

Lars von Trier blev upopulær ved filmfestivalen for syv år siden efter udtalelser om Hitler, som blev fortolket som nazi-sympatier. Noget, instruktøren har afvist flere gange.