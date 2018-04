Steven Spielberg sætter rekord som bedst indtjenende instruktør nogensinde Med film som 'E.T.', 'Dødens gab', Indiana Jones' og 'Jurassic Park' har Spielberg indbragt mere end 10 milliarder dollar.

Steven Spielberg kan om nogen skrue en film sammen, så folk samles i biograferne. Lige nu er han biografaktuel med både sci-fi-filmen 'Ready Player One' og journalistfilmen 'The Post'.

De har indtjent så godt, at Spielberg har rundet et skarpt hjørne.

Som den første filminstruktør nogensinde har hans film indtjent mere end 10 milliarder dollar. Det skriver The Hollywood Reporter.

'Ready Player One' har tjent omkring 500 millioner dollar, og derfor kan Spielberg nu træde ind i den eksklusive klub af filminstruktører - der foreløbigt kun består af ham selv.

Der kommer nok også til at gå lang tid, før han får selskab i klubben. Nummer to på listen er Peter Jackson, der bl.a. står bag 'Ringenes Herre'-filmene, som har indtjent 6,52 milliarder dollar. Nummer tre er actioninstruktøren Michael Bay, hvis film har indtjent 6,45 milliarder dollar.

Sløret for Spielbergs næste projekter er allerede løftet. Han skal både instruere sin femte Indiana Jones-film, en genindspilning af 'West Side Story', og i nat kom det frem, at han skal instruere superheltefilmen 'Blackhawk', der er baseret på DC Comics-serien om en elitegruppe af piloter under Anden Verdenskrig. Det skriver Variety.

74-årige Spielberg har instrueret 33 spillefilm. For to af dem har han fået en Oscar for bedste instruktion: 'Schindlers Liste' (1993) og 'Saving Private Ryan' (1998).