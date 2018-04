Efter ’Skam’: ’Bitch City’ og ’Blank’ lærer ungdommen at trække vejret og fucke up i livet To nye norske webserier handler på hver deres måde om de nederlag, der hører med til at finde sig selv som ung voksen.

Du troede lige, at du skulle have et produktivt forår, måske få lagt nogle knolde i jorden, læse lidt flere bøger og være mere koncentreret på dit arbejde.

Jeg kommer her for at knuse den ambition, og mit våben er to nye ungdoms- og webserier på NRK, der ligesom det massehysteriske fænomen ’Skam’ kan streames på NRK P3’s hjemmeside. Første sæson af serien ’Bitch City’ kan man nøjes med at sluge i en mundfuld, men ’Skam’s arvtager ’Blank’, der også udkommer som klip hver dag på upraktiske tidspunkter, beretter om en gruppe unge, der står i det særlige mellemstadie, inden voksentilværelsen træder mennesker over tæerne: nemlig det højt elskede og højt udskældte sabbatår, også kendt som fjumreåret.

Søndag nat klokken 5.08 dukkede et klip op på hjemmesiden www.blank.p3.no. I klippet står karakteren Ella ude på et badeværelse, mens en fest er i gang, og man kan høre elektronisk musik og menneskestøj i baggrunden. Hun sms’er, og vi får lov at se, hvad der står på skærmen. Hun får en sms fra kæresten Mats, hvor der står »NEI FAENNNNN. PC’en kollapset. Mistet to sider, som ikke var lagret. Kommer til deg i morgen trenger å koble av litt«.

Det virker, som om Ella gemmer sig, hun hælder sin drink med agurkeskiver ud i vasken og kigger sig i spejlet. Da det banker på døren, går hun ud til festen, men hun kender ikke nogen af de andre ud over veninden Susanne, som hun er anstandsdame for. Den udadvendte veninde Susanne har mødt en fyr på dating app’en Tinder, Christian, som er med til at holde festen. Christian og Susanne er gået ind på et værelse, så Ella er overladt til sig selv. Hun overhører Christians venner omtale Susanne som kleggen. Uden at vide, at Ella kender hende, siger de henkastet, at det er det udtryk, Christian bruger om Susanne. En klegge, som på danske er en klæge eller en hestebremse, som er en blodsugende flue, er norsk ungdomsslang for at være for meget, pågående eller irriterende.

Det er med det samme sjovt, som dansk seer, at være tilbage i det norske sprog, og hele tiden slå de fremmede ord og slangudtryk op på mobilen, mens man kigger med.

Ella bliver lynhurtigt etableret som en lidt passiv og genert karakter, en pige, som følger med sin veninde og holder hendes hår, når hun kaster op

Da en cool ung fyr spørger Ella, hvad hun laver, svarer hun, at hun arbejder lidt og har friår, som de kalder sabbatår i Norge, fyren fortæller, at han laver musik, og virker pludseligt uinteresseret i Ella, nu hvor hun ikke lige laver noget ’interessant’.

Præstationspres, kærlighed og venskaber

Ella tænker på at søge ind på en videregående uddannelse, hun ved bare ikke, hvad hun vil. Det er den konflikt, der vender tilbage i den første håndfuld klip. Der er lagt op til en sæson, der handler om ikke helt at have fundet sig selv, en sæson, som kommer til at spejle alle de unge, der ikke har styr på, hvad ’planen’ er endnu.