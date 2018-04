Filmverdenens svar på Spotify slår rekord - og får fjender i branchen Biograffilm ad libitum for en halvtredser er et populært koncept. MoviePass-tjenesten er gået fra 20.000 til 2 millioner abonnenter.

Filmverdenens svar på Spotify buldrer derudaf.

I august ændrede den amerikanske tjeneste MoviePass prisen fra 5o til 10 dollars om måneden for at se biograf-film ad libitum. Og det kunne mærkes på antallet af abonnenter.

Det steg fra 20.000 til over 2 millioner på rekordtid, og udviklingen i medlemstallet har nu overgået Netflix og Spotify, skriver Variety.

Ved årets udgang forventer MoviePass at have 5 millioner betalende medlemmer.

Men den voldsomme 'disruption' af filmmarkedet har også skaffet tjenesten en del fjender på halsen.

Vænner forbrugerne til lave priser

Egentlig burde biograferne være glade, for MoviePass og lignende tjenester betyder flere mennesker i de amerikanske biografer. Og dermed flere solgte popcorn og colaer, som biograferne lever af.

Men problemet er ifølge kritikerne, at MoviePass' forretningsmodel muligvis ikke er bæredygtig.

Tjenesten betaler biograferne fuld billetpris, men i øjeblikket genererer MoviePass ikke overskud, og hvis konceptet går nedenom og hjem, står man tilbage med et biografpublikum, der har vænnet sig til billige biografbilletter.

Nogle filmdistributører har derfor afvist at samarbejde med MoviePass, andre har lagt sag an mod firmaet. Og en enkelt, anonym distributør betegnede over for Variety MoviePass som »en kræftknude i branchen«.

Ifølge chef for firmaet Helios and Matheson Analytics, Ted Farns-worth, som ejer aktiemajoriteten i MoviePass, er der dog ikke noget at frygte.

»Siden dag 1 har folk sagt, at vi vil løbe tør for penge. Men jeg forsikrer jer, at det ikke bliver et problem. Jeg bliver kimet ned af firmaer og banker, der gerne vil låne os penge. De ved, vi har at gøre med en ny Uber eller Airbnb«, siger han.