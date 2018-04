Cannes tager Lars von Trier til nåde. Men holder ham alligevel ude Seriemorderfilm accepteres, men uden for konkurrence. Det ligner en halvhjertet tilgivelse af den danske instruktør.

Lars von Triers længe ventede nye film, dramaet 'The House That Jack Built' med store amerikanske stjerner i hovedrollerne, kommer alligevel til filmfestivalen i Cannes i maj, men forsmædeligt nok uden for den prestigiøse hovedkonkurrence, som von Trier vandt i 2000 med 'Dancer in the Dark'.

Det vakte opsigt, endog harme, da Cannespræsidenten i sidste uge annoncerede deltagerne i alle Cannes' sektioner, inklusive hovedkonkurrencen, uden overhovedet at nævne Lars von Triers nye film, som var udset til at blive instruktørens comeback ved den festival, der smed ham ud i 2011, da nogle kække udtalelser fik store dele af offentligheden til at tro, at han bekendte sig til nazismen.

I alle de mellemliggende år har en af de tilbagevendende diskussioner i Cannes handlet om, hvornår von Trier ville blive taget til nåde af verdens fineste filmfestival igen. I år sker det så, men ikke i hovedkonkurrencen. Så sent som for et par dage siden rygtedes det, at von Triers film var blevet tilbudt visning uden for hovedkonkurrencen, og at von Trier havde afvist den mulighed, men sådan blev det altså.

'Uden for konkurrence' er i Cannes tit en eufemisme for, at filmens instruktør hører til blandt de store, men at den konkrete film er en skuffelse. I år kan det derimod betyde en form for halvhjertet tilgivelse: du er med, men på vores barmhjertighed, og du er ikke oppe og spise kirsebær med de store; det har du ikke gjort dig fortjent til endnu.

'The House That Jack Built' handler om en seriemorder, spillet af Matt Dillon, og har yderligere Uma Thurman på rollelisten. Filmen er angiveligt en besyngelse af menneskets fremmedgørelse.