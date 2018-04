Husker du? Her er Lars von Triers mest kontroversielle udtalelser i Cannes Den danske filminstruktør er tilbage på filmfestivalen i Cannes efter syv års fravær.

Filmfestivalen i Cannes har i dag offentliggjort, at man vil vise Lars von Triers nyeste film ''The House That Jack Built' uden for konkurrence.

Dermed er den danske instruktør taget til nåde, efter at han i år 2011 blev erklæret 'persona non grata' i kølvandet på kontroversielle nazi-udtalelser.

Men det er langt fra den eneste gang, von Trier har skabt opmærksomhed omkring sin egen person på den franske filmfestival. Vi har været en tur i arkiverne:

1984: På pressemødet efter ’Forbrydelsens element’ spørger Lars von Trier pressen, hvorfor der ikke er nogen, der spørger ham, om han er fascist.

1991: Lars von Trier kvitterer på festivalen for sine to priser ved at kyle den ene i gulvet, give den anden væk og kalde juryformanden, Roman Polanski, for 'dværgen'. Von Trier undskylder efterfølgende sin opførsel:

»Det forholder sig sådan, at når nogen vil bedømme mine film - det være sig anmeldere eller en jury - får det det værste frem i mig, må jeg indrømme. Det gør mig aggressiv, og også positive anmeldelser kan gøre mig aggressiv, hvad der sikkert er noget, som stammer fra min skoletid. Sagen er, at når der skal gives karakterer, er jeg kun interesseret i 0 eller 13. Et ni-tal kan jeg ikke bruge til noget. Sagen er også, at Cannes-festivalen er så vanvittigt opstyltet, at man bliver irriteret«.

2000: »Jeg ved ikke, om Gilles Jacob (lederen af filmfestivalen i Cannes, red.) ved noget om film, men han er en rar mand«.

2011: Lars von Trier bliver erklæret persona non grata af festivalen, efter han kommer med en udtalelse til pressemødet for ’Melancholia’, der kunne tolkes som en sympatierklæring for Adolf Hitler.

