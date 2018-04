Iransk skilsmissedrama, der minder om ’Nader & Simin – en separation’, har en ulmende intensitet Ida Panahandeh markerer sig som en god ny stemme i den solide iranske filmtradition.

Iransk film er et af de klippefaste holdepunkter i moderne filmkunst. En realistisk-humanistisk filmtradition, hvor begrænset økonomi og politisk-religiøse hensyn forstærker et naturligt fokus på hverdagsdramaer om konflikten mellem tradition og modernitet i de mellemmenneskelige relationer. Ikke mindst dem, der handler om mænd og kvinder.











NAHID Drama. Månedens film i Cinemateket Instr. Ida Panahandeh Iran, 2015. 105 min.

Ida Panahandehs anden spillefilm ’Nahid’ indskriver sig i en større fortælling om iranske filmskaberes stædige insisteren på at lave film om kvinders særlige udfordringer i et formelt demokrati, som samtidig er et religiøst patriarkat.

’Nahid’ er ikke et dristigt værk om kvinder som Jafar Pahanis ’Cirklen’, men minder mere om Asghar Farhadis ’Nader og Simin – en separation’ uden at nå nogle af disse to films niveau. ’Nahid’ har forfremmet birolleskuespilleren Sareh Bayat fra ’Nader og Simin’ til en hovedrolle i en film, der kan beskrives som en kunstnerisk ’lillesøster’ til Farhadis hovedværk.

Hvor langt de fleste iranske film udspiller sig i storbyen Teheran, er ’Nahid’ henlagt til den beskedne havne- og fiskerby Anzali. Bølgerne slår ind mod stranden, og vintervejret anslår tonen i filmens åbningsbillede af strand og hav som gråt-i-gråt.

Kan en mand da slet ikke tale med en kvinde i det her land?

En mand i en stor frakke skutter sig på stranden. Han har kun selskab af sin schæferhund, men snart får Mas’ood selskab af Nahid.

De to er forelskede, men Nahid tøver med at fuldbyrde deres romance. Så hemmelig og hvisketiskende må den være, at hotelbestyreren Mas’ood med de moderne briller frustreret udbryder: »Kan en mand da slet ikke tale med en kvinde i det her land?«

Kvindens frie valg

Bemærkningen får, som det så ofte er tilfældet i iransk film, lov til at blive hængende i luften. Mas’ood er frustreret. Er der en mere politisk ladet kritik i udtrykket, er den diskret. Hvad Ida Panahandeh vil beskrive, er da heller ikke en politisk undertrykkelse, men nogle strukturer især i familierne, som gør det svært for en kvinde at træffe frie valg.

Dobbeltmoralen åbner for bureaukratiske og småkorrupte smutveje i et moralistisk system

Nahids tøven bunder i flere ting. Selv om hendes første mand var stofmisbruger, indebærer deres skilsmisseaftale, at hun mister forældremyndigheden over parrets søn, hvis hun gifter sig igen. Så hun og Mas’ood roder sig ud i noget med et midlertidigt ægteskab. Dobbeltmoralen åbner for bureaukratiske og småkorrupte smutveje i et moralistisk system.

Problemerne bliver ikke mindre af, at Nahid er et ødeland. De få penge, hun tjener, bruger hun for hurtigt og forkert. Med ringen fra Mas’ood klarer hun for en kort stund huslejen. Snart vikler hun sig ind i et snærende net af små og lidt større løgne, mens Mas’oods tålmodighed bliver sat på prøve, eksmanden lugter blod, og teenagesønnen Reza Amir komplicerer tingene yderligere.

Dramaet har en ulmende intensitet, men det er ikke altid helt let at følge logikken hos den af Sareh Bayat lovlig melodramatisk spillede Nahid.