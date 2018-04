Natalie Portman trækker sig fra prisceremoni i Israel Den israelsk-amerikanske skuespillerinde vil ikke møde op til uddelingen af stor pris i sit fødeland.

Den israelskfødte skuespillerinde Natalie Portman vil ikke tage til Israel for at modtage Genesis Prize, som hun ellers er blevet tildelt.

Det vil skuespillerinden, der har boet i USA siden hun var barn, ikke, skriver priskomiteen i en pressemeddelelse, på grund af nylige hændelser i Israel, der er »ekstremt rystende for hende«.

Udtalelsen kommer ikke fra Portman selv, men via en repræsentant for skuespillerinden.

Ifølge fonden er de blevet informeret om, at Portman ikke »føler sig komfortabel ved at deltage i nogen form for offentlig handling i Israel«.

Udtalelsen peger ikke på en specifik hændelse, der gør, at Portman ikke vil deltage, men over den seneste måned har der været hårde sammenstød ved grænsen til Gaza, som har resulteret i 28 døde palæstinensere og flere hundrede sårede.

I en pressemeddelelse udtaler priskomiteen, at prisceremonien, der skulle have fundet sted 28. juni, er aflyst.

»Vi frygter, at fru Portmans beslutning vil politisere vores filantropiske initiativ, noget vi har kæmpet hårdt for at undgå de seneste fem år«, udtaler komiteen i pressemeddelelsen.

Prisen, hvis formål er at anerkende »jødisk succes og bidrag til menneskeheden«, blev indstiftet for fem år siden og er på en million amerikanske dollar, som bliver doneret til godgørende formål.

De bliver de også i år, uanset om Portman møder op eller ej. De går til forskellige kvinderetsprojekter efter skuespillerindens ønsker.