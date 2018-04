'Sherlock' svarer igen på 'Dr. Watsons' kritik: »Det er ret ynkeligt« Benedict Cumberbatch langer ud efter Martin Freemans kommentar om, at det ikke længere er sjovt at lave tv-serien 'Sherlock'.

Høje forventninger kan tage ret hårdt på folk. I hvert fald på skuespiller Martin Freeman, der spiller Dr. Watson i BBC-serien 'Sherlock'. For nylig sagde han, at det ikke er længere er sjovt at lave 'Sherlock', fordi forventningspresset er blevet for højt.

Men sådanne forventninger er helt fine, hvis du spørger seriens hovedrolleindehaver Benedict Cumberbatch. Han reagerer på en kommentar fra Martin Freeman om, at det ikke længere er sjovt at lave 'Sherlock'.

Ifølge Benedict Cumberbatch er det en del af jobbet, som ikke påvirker ham.

»Det er ret ynkeligt, hvis det er alt, det kræver for at påvirke din opfattelse af virkelighed«, siger Benedict Cumberbatch til Telegraph.

»Der er en grad af besættelse, hvor fansene gør serien til deres, selv om det er os, der laver den. Men jeg er ikke påvirket af det på den samme måde«, siger den britiske stjerneskuespiller.

Serien har kørt i fire sæsoner, og den femte sæson er ikke engang blevet offentliggjort, selv om mange fans gerne vil se en ny pakke af detektivafsnit.

»Når man starter stærkt ud, er det svært at holde niveauet«

Watson-skuespilleren Martin Freeman brokkede sig over, at det generelle pres er blevet meget stort. Den slags følger med, når man skal fortsætte en succes.

»Hvis jeg skal være helt ærlig, var det nærmest umuligt. 'Sherlock' blev populær med det samme. Andre serier, jeg har lavet - som 'The Office' - var længere tid om at vinde anerkendelse. Men 'Sherlock' var bemærkelsesværdig høj kvalitet lige fra begyndelsen. Og når man starter stærkt ud, er det svært at holde niveauet. Det er ikke sjovt mere«, sagde han til Telegraph.

»Efter fjerde sæson var det som om, der skulle være en pause. Og for mit vedkommende handler det til dels om modtagelsen af serien«, sagde Martin Freeman.