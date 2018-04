Henrik Palle er træt af gentagelserne i mediernes OK18-dækning: Vi hører om de 'tre knaster' igen og igen og igen ...

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Aldeles elementært spændende har det jo været, lige siden forhandlingerne om de offentligt ansattes overenskomst for alvor gik i gang.

For ville hele nationen blive kastet ud i en lammende, skræmmende, sjælsmartrende og ikke mindst udmarvende konflikt, hvor arme konfirmander stod i fineste skrud uden mulighed for at bekræfte deres kristne tro, og hvor nybagte mødre måtte undvære indføring i amningens finere detaljer?

Der har været rullende dækning af tabernaklet på Sankt Annæ Plads anført af diverse gæve linselus med forstand på arbejdsmarkedspolitik og overenskomstforhandlinger – med TV 2 News’ Ole Krohn i front. Han ved, hvad han snakker om, og forstår at smile forsorent, når forhandlingsparterne stikker endnu en blyindfattet kliché ud, som var den andet og mere end tomme ord.

Set i tv OK18 – diverse nyhedsstrømme på diverse kanaler.

Men på grund af den måde, man dækker sådan noget på, og fordi man hele tiden skal have såvel prins Knud som resten af arvefølgen med i de indviedes rækker, tynger gentagelsens byrde som lavinesneen i den Anders And-historie, hvor han har skrevet sangen ’Den hulkende sømand’ og er lukket inde på et skihotel.

Foto: Jacob Ehrbahn Demonstranter og røde faner foran Forligsinstitutionen på Sankt Annæ Plads i København.

Demonstranter og røde faner foran Forligsinstitutionen på Sankt Annæ Plads i København. Foto: Jacob Ehrbahn

Sådan har man som seer også haft det, når transmissionerne fra Forligsmandens hovedkvarter i den celebre del af indre København på ny har forklaret os, hvad det hele egentlig handler om: de offentligt ansattes løn, den betalte spisepause og ikke mindst lærernes arbejdstid, som siden 2013 har været reguleret af lov 409, der blev vedtaget af Folketinget efter en 25 dage lang lockout af landets folkeskolelærere.

Igen og igen og igen har man hørt disse tre ’knaster’ nævnt, eller rettere gentaget som et mantra – aum mani padme hum – men uden nogen nøjere redegørelse for, hvorfor det er så vigtigt for eksempelvis sosu-assistenterne, at lærerne får en regulær aftale, og hvorfor den betalte spisepause er vigtig for sygeplejerskerne, som jo alligevel aldrig sidder længe nok ned til at spise mere end et halvt stykke med agurk?

I stedet har man fokuseret på et skridt frem og to tilbage, ligesom i sangen om den danske malkeko, og måske er der også en enkelt seer i Vanløse – eller på Østerbro, hvem ved? – der har følt trang til at sige muh til hele molevitten.

Sfinks-smilende fagforeningsbosser, stålsat sammenbidte offentlige arbejdsgivere, Anders Bondo med John Lennon-brille og påtaget optimisme. Og som et fraværende ekko tonerne af Birgit Lystager syngende ’Vi har langt igen venner’ – i øvrigt en oversættelse af den udenlandske ’We Are Going Down Jordan’. Hmm.