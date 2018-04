'Den komiske uskyld': Herlige 'Lady Bird' viser, at du nok kan forlade din hjemby, men din hjemby forlader ikke dig ’Lady Bird’ var med fem oscarnomineringer outsideren, der lukkede frisk ung energi ind i de hellige haller.

Greta Gerwig spillede Frances Ha i filmen af samme navn, så man ikke kunne være i tvivl om, at der var en god del af hende selv i den klodset charmerende unge danserinde, der kæmper for at få hold på tilværelsen i New York.