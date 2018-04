»Det står der sort på hvidt«: Anklager er sikker på, at topadvokater forsøgte at hive penge ud af grønlandsk vandprojekt

Økonomien var helt til ’rotterne’ i Johan Schlüter Advokatfirma og datterselskabet Registrering Danmark i foråret 2015.

Advokaterne skyldte mange millioner kroner til de rettighedshavere, som advokaterne arbejdede for, og som de i dag sidder på anklagebænken i Københavns Byret for at have snydt for over 100 millioner kroner. Men pengekassen var tom. Det hele var ved at styrte sammen.

»Og så er det, at de foretager handlinger, som er usædvanlige og uforsvarlige«, forklarede senioranklager Malene Stage Christensen i går i retten, da hun opsummerede bagmandspolitiets syn på sagen under den såkaldte procedure.

Schlüter-sagen Advokat Johan Schlüter står i centrum af den formentlig største sag om svindel med kulturindustriens penge. Sammen med advokaterne Susanne Fryland og Lars Halgreen er han tiltalt for svindel for over 200 millioner kroner. Lars Halgreen er kun tiltalt i en del af sagen. De tre tidligere partnere i Johan Schlüter Advokatfirma tjente stort på at forvalte rettighedskroner til producenter i den danske filmbranche, men ifølge bagmandspolitiet tog advokaterne mere, end de var berettiget til Vis mere

Senioranklageren henviste til den del af retssagen mod de tidligere topadvokater Johan Schlüter, Susanne Fryland og Lars Halgreen, der drejer sig om et grønlandsk vandprojekt. Drømmen var at tjene store summer på at sælge grønlandsk vand til tørkeramte lande som Indien.

Advokaterne er tiltalt for at forsøge at trække værdier ud af projektet, da sagen om svindel med de 100 millioner kroner begyndte at rulle. Det er det, man kalder skyldnersvig. Og den er ifølge anklagen af »særlig grov beskaffenhed«. De overdrog nemlig ejerandele i vandprojektet til en værdi svarende til omkring 86 millioner kroner til deres koner, mener anklagemyndigheden.

Selv afviser advokaterne, at de forsøgte at hive penge ud i sidste øjeblik. De nægter sig skyldige i alle anklager.

5.000 siders dokumenter

I flere end 15 dage har retssagen mod de tre tidligere topadvokater været i gang.

Stribevis af vidner er blevet afhørt. Omkring 5.000 siders dokumenter danner grundlag for sagen, og langt de fleste af papirerne er blevet vendt og drejet i retssal 41 i Københavns Byret i det centrale København.

Fra sin plads i venstre side af salen har bagmandspolitiets senioranklager minutiøst gennemgået et hav af mails, sms-beskeder, regnskaber og ikke mindst den ene regning efter den anden.

Torsdag stod Malene Stage Christensen så med hænderne plantet på en gennemsigtig plastikpult og gav sit bud på, hvorfor advokaterne pludselig stiftede nye selskaber og lavede overdragelsesaftaler i 11. time.

»Pengene skulle ud af Registrering Danmark og advokatselskabet. Uden for kreditorernes rækkevidde«, sagde anklageren og henledte rettens opmærksom på en skriftlig redegørelse, hvor Lars Halgreen brugte en lignende formulering over for en kurator i 2015.

»Det står der sort på hvidt«, lød det fra anklageren.

Anklager: Det giver ingen mening

Både Lars Halgreen og Johan Schlüter har sagt, at projektet måske var visionært, men i realiteten intet værd. Det var bare en »lillebitte privat ting«, forklarede Schlüter under sin afhøring i retssagen.

Men sådan så advokaterne ikke på projektet dengang i 2015.

De tiltalte gav i diverse korrespondancer og mails udtryk for, at de havde »store forventninger« til vandeventyret, fremførte senioranklager Malene Stage Christensen.

»De mente, det var mange penge værd. Og hvorfor gøre det, hvis man vurderede, at det var værdiløst. Det giver ingen mening«, sagde anklageren i retten.

»Jeg synes sådan set også, det lyder som et lovende og visionært projekt«.

Schlüter har også forklaret, at han intet havde med vandprojektet at gøre. Men det passer heller ikke, fremførte anklageren. På advokatens kontor på Højbro Plads i København lå således en sagsmappe med 400 siders dokumenter om vandprojektet, ligesom der blev holdt møder og indgået samarbejdsaftaler.