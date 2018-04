DR gør det 'LIVE': Nu er 'X Factor's afløser fundet. Og Sanne skal være mentor igen Til efteråret kommer DR's nye underholdningsprogram 'LIVE!'. Her skal deltagerne med hjælp fra to erfarne kunstnere dyste om at blive Danmarks næste live-artist.

»Har du det, der skal til, for at brage ud over scenen og få publikum med, så er du måske Danmarks næste nye store live-artist«.

Sådan lyder invitationen fra DR, der nu er i gang med at søge deltagere til tv-kanalens nye talentshow. Programmet hedder 'LIVE!' og minder ved første øjekast om sin forgænger - nemlig 'X Factor'.

For ligesom med 'X Factor' vil musikken være omdrejningspunkt i DR's nye underholdningsprogram, der rammer sendefladen til efteråret. Og ligesom med 'X Factor' er det op til seerne at stemme deltagerne videre og i sidste ende afgøre, hvem har gjort sig fortjent til sejren.

Gennem otte live-udsendelser skal de håbefulde talenter kæmpe om præmien, der er en turné rundt i Danmark. På vejen dertil vil deltagerne få hjælp og kyndig vejledning fra to erfarne, danske kunstnere som deres mentor.

Den ene af de to hjælpere er sidste sæsons dommerdebutant fra 'X Factor', sangerinden Sanne Salomonsen. Den anden mentor er ikke offentliggjort endnu.

I programmet kan deltagerne synge egne sange, men også hits fra andre kunstnere - altså covernumre. De må selv vælge. De må også selv vælge, om de stiller op som solist eller som gruppe.

'LIVE!' er udviklet i samarbejde med Nordisk Film TV, og netop det faktum, at live-elementet står centralt i programmet, glæder DR's underholdningschef, Jan Lagermand Lundme.

»Musik har altid været en stor og vigtig del af vores liv, og det skaber både fællesskab og noget at tale om - også på tværs af generationer. Men hvor det før i høj grad var musikudgivelser, der var omdrejningspunktet for danske kunstnere, er tendensen i øjeblikket, at det er på livescenerne, at mulighederne ligger«, udtaler han i en pressemeddelelse.

Ud over de to faste mentorer vil en etableret dansk kunstner hver uge lægge vejen forbi programmet som gæstedommer for at give sit bud på, hvordan en god live-optræden kan være og give gode råd til deltagerne.