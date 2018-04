Brad Pitt-selskab laver film om journalisterne, der afslørede Weinstein

Det prisvindende journalistiske arbejde, der førte til filmmogulen Harvey Weinsteins fald og antændelsen af den verdensomspændende #MeToo-bevægelse, skal nu filmatiseres.

Projektet har endnu ingen titel, ligesom der ikke er knyttet hverken instruktør eller skuespiller til filmen, skriver The Guardian.

Men finansieringen er på plads: Pengene kommer fra Plan B, som er skuespilleren Brad Pitts selskab, samt Annapurna Pictures, grundlagt af Megan Ellison, skriver The Guardian.

De to New York Times-journalister, Jodi Kantor og Megan Twohey, arbejdede i mange måneder med at dokumentere Weinsteins mange tilfælde af chikane samt forsøg på at dække over samme.

Dokumentationen bestod af vidnesbyrd, lydfiler og politirapporter. Selv har han erkendt dele af anklagerne og afvist andre, herunder alle anklager om voldtægt.

Den kommende film er inspireret af andre populære film om undersøgende journalistik som 'Spotlight' og 'Alle præsidentens mænd'.

Efterdønninger i Danmark

Sagen om Weinstein har medført en bølge af forandringer i ikke mindst Hollywood, hvor også andre historier om krænkere er kommet frem i lyset.

Også herhjemme havde sagen sine efterdønninger. Ni tidligere ansatte på filmselskabet Zentropa stod frem i Politiken og fortalte om årevis med chikane og mobning, mens Arbejdstilsynet efterfølgende konkluderede, at der også blandt nuværende medarbejdere havde været tilfælde af mobning, herunder sexchikane - dog var disse tilfælde foregået umiddelbart før tilsynets besøg, og dette fik derfor ikke konsekvenser for filmselskabet.

Sagerne og den efterfølgende debat har dog medført en række tiltag fra Zentropas ledelses side, der skal forbedre arbejdsmiljøet.

I februar holdt 17 organisationer fra film-og teaterbranchen herhjemme møde om psykisk arbejdsmiljø og sexchikane.

På mødet blev alle de tilstedeværende enige om, at problemet er reelt, og at det kræver handling. Man besluttede blandt andet at udarbejde et fælles sæt etiske retningslinjer.