Kirsten Birgits kollega vinder international skuespillerpris Radiovært og komiker Rasmus Bruun hædres ved Tribeca Film Festival i New York for sin rolle i ny dansk komedie. Også filmens manuskript vinder pris.

Hele to priser har den danske spillefilm 'Sankt Bernhard Syndikatet' vundet ved den internationale filmfestival Tribeca i New York.

Tribeca Film festival Den prominente filmfestival blev etableret i 2001 af blandt andre Robert De Niro, som ønskede at mindes ofrene for terrorangrebet mod World Trade Center og styrke det kulturelle liv på den nedre af del af Manhattan. Tribeca Film Festival er forbeholdt uafhængige filmskabere.

Den ene af filmens to hovedrolleindehavere, Rasmus Bruun, der er kendt fra Radio24syvs satireprogram 'Den Korte Radioavis', er blevet hædret med prisen for bedste skuespiller i en international spillefilm.

Han spiller i filmen den naive millionærarving Rasmus og vinder prisen for sin »subtile komiske præstation, der efterlader et varigt indtryk hos sit publikum, og for hans morsomme, rørende arbejde, der overskrider både sprog og kultur«, hedder det i en udtalelse fra juryen.

Samtidig har filmen, eller mere præcist manuskriptforfatter Lærke Sanderhoff, vundet prisen for bedste manuskript i en international spillefilm.

»Mens der var mange vidunderlige manuskripter på dette års festival, har vi valgt at anerkende en komedie, der virkelig formår at være sjov og nyskabende i sin udforskning af en kulturkamp«.

Komedien er journalist og programchef på Radio24syv Mads Brüggers første spillefilm. Han har tidligere instrueret flere dokumentarfilm og vandt i 2012 en Robert for 'Ambassadøren'.

'Sankt Bernhard Syndikatet' handler om to tidligere studiekammerater fra Herlufsholm Kostskole, der rejser til Kina for at påbegynde et forretningseventyr. Ambitionen er at blive styrtende rige på at avle hunde af racen Sankt Bernhard under sloganet »big, royal, cute«.

I filmen optræder foruden Rasmus Bruun komiker og radiovært Frederik Cilius Jørgensen, som mange vil kende fra satirefiguren 'Kirsten Birgit'. I filmen spiller han den håbefulde iværksætter Frederik.

'Sankt Bernhard Syndikatet' har premiere 10. maj i Danmark og er blevet til med støtte fra Det Danske Filminstitut.