Film med urimeligt mange superhelte sætter åbningsrekord i biograferne 'Avengers: Infinity War' er den film, der har indtjent mest i sin åbningsweekend nogensinde.

Begejstringen hos Politikens anmelder var til at overse.

'Avengers: Infinity War', hvor stort set alle superhelte fra hele Marvel-univserset er samlet, fik tre hjerter og skimtede bunden, mente Søren Vinterberg.

Andre anmeldere var mere begejstrede. I britiske The Guardian fik filmen fire ud af fem stjerner.

Og publikum ser ud til at elske konceptet, der præsenterer en stjerneparade af kendte skuespillere. Navne som Robert Downey Jr, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Chadwick Boseman og Chris Pratt er på rollelisten

'Avengers: Infinity War', der havde premiere i sidste uge verden over, har i sin åbnings-weekend indtjent 3,8 milliarder kroner, viser en prognose ifølge BBC.

Og det er den bedste åbnings-weekend for en film nogensinde. Den hidtidige rekord blev sat sidste år af 'The Fate of the Furious' - den 8. film i 'Fast and Furious'-serien. Den indtjente 3,3 milliarder kroner.

'Avengers: Infinity War', der er instrueret af brødrene Joe og Anthony Russo kostede ifølge BBC mellem 1,8 og 2,4 milliarder kroner at lave, og filmen har altså allerede spillet næsten det dobbelte ind.

Og publikum kan allerede glæde sig til 2'eren med samme hold foran og bag kameraet. Den får efter planen premiere i maj 2019.