Dokumentar om Robert Frank var fornemt formidlet via svensk public service

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I dag skriver Henrik Palle om dokumentaren 'Robert Frank - revolutionens fotograf' på Sverige 1.

Så sad man der med sine varme hveder, et overenstkomstforlig i hus samt bevidstheden om, at Abba, alle tiders svenske poporkester, atter vil fylde atmosfæren med dejlig musik.

Skulle lige til at udstøde et fredeligt ’livet er sgu da dejligt’ som en anden tilfreds spidsborger, da en følelse af afgrundsdyb lede og væmmelse ramte mig. For det var fredag aften, og i fjernsynet var der atter en portion af formatet ’Hvem var det nu, vi var’ med kendisser i fri dressur på DR 1, forstås, det hører vel med til forpligtelsen at sørge for, at befolkningen ikke glemmer Bubber og Iben Hjejles ansigter.

DR 2 kunne tilbyde en halvgod amerikansk film, mens TV 2 gik all in med bankospil og morsomme mennesker, mens Petra fik en baby på DR 3.

Kun DR K kunne bidrage med andet og mere end pjat, idet kanalen tog hul på den store amerikanske dokumentarserie om Vietnamkrigen, som vi anmeldte i denne avis i lørdags.

Og så var det, fingeren smuttede, og billedet skiftede til et fra svensk fjernsyn. Hvor man faktisk en fredag aften sendte en dokumentarfilm om fotografen Robert Frank.

En fantastisk mand med en fantastisk karriere

God damn, som de taknemmelige døde synger i ’Uncle John’s Band’ fra den fremragende ’Workingman’s Dead’, en timelang fortælling om en mand, hvis arbejde omfatter både fotobogen ’The Americans’ fra 1958, der ifølge mange ændrede fotografiet, filmen ’Cocksucker Blues’ om The Rolling Stones’ turné i 1972 og udstillinger med fotografier, der er modificeret med håndmalede tegn og gerninger.

En fantastisk mand med en fantastisk karriere, fornemt formidlet via svensk public service – til alle dem, der ikke nåede i Cinemateket, da man der hyldede hans værk.

Sverige formår at blande kortene

Det er ærlig talt ganske tankevækkende, at vi har kulturpolitikere, der galper løs om mediepolitik og ikke mindst famler i blinde med hensyn til, hvad der er pointen med og modellen for public service, når de bare kunne bruge remoten og slå over på Sverige.

Her forstår og formår man på ægte veltempereret vis at blande kortene, så man både gavner og fornøjer, som Johan Herman Wessel og gamle Horats ville det. Og det uden ideologiske spilfægterier på et fejlagtigt grundlag, alene baseret på stenalderliberalistiske dogmer om, at indhold er bedst og mest dannende, hvis det produceres med profitmaksimering for øje.

Det giver ikke nødvendigvis mere kvalitetsfjernsyn at lade markedets pegefinger styre løjerne; det giver til gengæld mere fjernsyn: Ofte underholdende underholdning med en grim bismag af snotdum leflen.