Fire hjerter: Ny dokumentar er et levende eksempel på, at Lizette Risgaard vil vende den liberale skude Dokumentarfilmen 'Hjerter dame' om LO's forkvinde Lizette Risgaard åbner op for en verden med forhandlinger der kræver blod, sved og tårer.

Harald Børsting bad Lizette Risgaard stille op som sin næstformandskandidat i kampen om magten i LO.

Børsting havde brug for en kvindelig stemmemagnet, men næppe var sejren i hus, før Risgaard blev holdt udenfor. Nu skulle mændene nok smøge ærmerne op.











Hjerter dame. Instr. Louise Detlefsen & Mette-Ann Schepelern. 86 min. Vises over hele landet i Doxbio 2. maj 2018.

Men hun bed tænderne sammen, og syv år senere kan man i ’Hjerter dame’ se hende vippe Børsting af pinden og efterfølgende opleve hendes nye stil med åbenhed og gennemsigtighed slå igennem, da den første kvinde står i spidsen for LO.

At like er ikke at bære Lizette Risgaard

Set med pessimistiske øjne overtager hun en afviklingsforretning. LO er som mange andre organisationer fra ’den gamle verden’ i krise. Fagbevægelsens medlemstal er raslet ned i et globaliseret Danmark, hvor en smed nu som oftest er sådan en, der først og fremmest skal smede sin egen lykke.

Ikke mindst mange unge ser verden anderledes. Hvad er der egentlig galt med Uber og Airbnb? Og fagforeningspolitik må da være det mindst sexede i en verden på Facebook.

Lizette Risgaard Siden 2015 formand for LO Født 15. juli 1960 i Kalundborg, opvokset på Nørrebro. Oprindelig uddannet kontorassistent. Har senere taget en master i offentlig administration. Ansat som kontorfunktionær i Husligt Arbejder Forbund 1980 – 84, i Litografisk Forbund 1984 – 87, i Snedker- og Tømrerforbundet 1987 – 2000, Næstformand i LO, Storkøbenhavn, 2000 – 07, næstformand i LO 2007 – 15.

Men »at like er ikke at bære«, konstaterer Risgaard fra Rødovre.

Portrættet er på mange måder godt timet. I filmen forhandler de løs i Forligsinstitutionen. Ganske som de har gjort det i disse uger i en dramatisk føljeton, der blev fulgt tæt af mange.

Faktisk kan det udmærket tænkes, at ’Hjerter dame’ lander på et tidspunkt, hvor der synes at være en gryende forståelse af, at ordentlige løn- og arbejdsforhold ikke er noget, der kommer dumpende ned fra oven.

’Hjerter Dame’ er et portræt af et jordnært menneske i spidsen for en organisation, der har haft et betontungt image.

Et menneske, man lærer bedre at kende i løbet af filmen, mens hun knokler i døgndrift og kommer ud blandt medlemmerne uden at føre sig frem bag et smart kommunikationskoncept.

’Hjerter dame’ taler i sit formsprog på linje med sin hovedperson. En diskret modernisering af solide værdier, hvor indblikket i magtens maskinrum skal opleves som en selvfølge snarere end som en afsløring.

Den interne interessekonflikt, hvor Lizette Risgaard er parat til at sluge kameler for at få en spiselig aftale i hus i et stadig mere liberalt defineret Danmark, lægges åbent frem.

’Hjerter Dame’ er i form og indhold en åben invitation. Kom indenfor og se, hvorfor det er vigtigt, at helt almindelige danske lønmodtageres stemme høres.

Også på film. Som sin hovedperson stiller filmen et centralt spørgsmål. Hvad er et demokrati værd, hvis demokratiet ikke også er et socialt?