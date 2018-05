Gurli Gris er blevet et rebelsk statussymbol: Kinesiske myndigheder fjerner børnenes yndlingsgris fra videotjeneste Den verdensberømte tegnefilms-gris Gurli er blevet offer for Kinas bestræbelser på at rydde internettet for indhold, der appellerer til oprør.

Umiddelbart virker den megapopulære tegnefilmsfigur Gurli Gris til at være uskyldigheden selv. Men det synes ikke at være tilfældet i Kina. I hvert fald er mindst 30.000 videoer med den lyserøde børneven, der har figureret under hashtagget #PeppaPig - som hun hedder på engelsk - blevet fjernet fra den kinesiske videodelings-tjeneste Douyin. Samtidig skriver tjenesten i en udtalelse, at de er blevet pålagt et forbud mod at offentliggøre videoer af Gurli Gris, da de bidrager til »spredning af negativ social indflydelse«. Det skriver CNN. Årsagen til angrebet på Gurli Gris i Kina skyldes formentlig, at ungdommen i landet i vidt omfang har taget den lyserøde figur som gidsel, når de blandt andet får tatoveringer af Gurli som enten pirat eller gangster. Dermed bliver Gurli Gris til et rebelsk statussymbol, som kinesiske myndigheder ikke ønsker skal eksistere på internettet, lyder vurderingen fra Chan Nian. Han er analytiker for en konsulentvirksomhed, der overvåger kinesiske sociale medier. »De modsigende træk ved en 'hård' og uskyldig Gurli Gris får folk til at grine. Det er en subkulturel oprørshandling«, siger han til CNN. Gurli Gris serien blev officielt introduceret i Kina i 2015, hvor den kunne ses på den statslige tv-station CCTV.