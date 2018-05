Henrik Palle: ’The Letdown’ er en hysterisk morsom skildring af, hvad det vil sige at få børn

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Henrik Palle om komedieserien 'The Letdown' på Netflix.

Bogstavelig talt siden tidernes morgen har menneskene født børn, passet dem og sørget for, at de kom mere eller mindre godt i vej. Det at få børn har været en del af livet, ja, ifølge nogle ligefrem selve meningen med tilværelsen.

Nemt har det imidlertid næppe nogen sinde været sådan at få et forsvarsløst, grædende, skidende, spisende og omsorgskrævende væsen ind i sin dagligdag.

Og det er bestemt ikke blevet lettere, i takt med at den vestlige verdens indbyggere dag for dag bruger mere og mere energi på identitetsmarkering og egomane sysler. Da man troede på, at det, som skete, var Guds vilje, nyttede det jo ikke at sætte sig op imod manglende søvn, kolik, analfissurer eller voldsom mælkeafgang uden nogen diende baby ved vorten.

Set i TV The Letdown. Komedieserie. Kan streames på Netflix

Den australske serie ’The Letdown’ bevæger sig ind i middelklassens babyland, hvor ammehjerne og tunnelsyn kolliderer grimt med selvfremstillingen, man gerne vil have andre til at æde med både madding, krog og blink.

Hvis ikke man – forudsat at man har fået børn – kan se sig selv en lille smule i noget af det, er man mere fuld af løgn end baron von Münchhausen

Hovedpersonen er Audrey, førstegangsmor til den lille pige Stevie og gift med Jeremy, der er sød, men også har sin karriere og sit job at tænke på. Hun kommer med i en kommunalt arrangeret mødregruppe, der viser sig at rumme eksempler på alle de mest parodiske stereotyper på nybagte mødre.

Alle er repræsenteret

Der er den tjekkede, som har læst alle babymanualerne, og hvis barn sover tolv timer hver nat. Der er erhvervskvinden, som har overladt barslen til sin mand. Der er den enlige, den ømme, den nervøse, den flippede og selvfølgelig den politisk korrekte, som end ikke har givet barnet et navn, fordi det skal bare komme naturligt hen ad vejen. Og i den sammenhæng er vores Audrey den utjekkede, der famler i blinde efter løsninger, men ender med at falde i søvn i bilen med ungen sovende i autostolen på bagsædet.

Disse kvinder forsøges coachet af en myndig jordemodertype, som ikke giver så frygtelig meget for alskens selvhjælpstjald og holistiske løsninger på betændte brystvorter.

Det er alt sammen hysterisk morsomt, groft og satirisk – og hvis ikke man – forudsat man har fået børn – kan se sig selv en lille smule i noget af det, er man mere fuld af løgn end baron von Münchausen. Men personerne er også fremstillet med en ægthed, selv om der er nogle provokerende typer, som trænger til en tømrerlussing og et par kopper kold pulverkaffe lige i synet.