Pinligt sober og knugende sørgelig filmatisering vil have os til at føle, at vi selv var på Utøya Med Erik Poppes film oplever vi de unges egen afmagt og indespærrethed, sorg og rædsel – og må give afkald på alt det, vi nu også ved om massakrens baggrund og følger.

FOR ABONNENTER Om massakren, der kostede 77 livet og sårede 93 unge medlemmer af det norske Arbeiderpartis ungdomsafdeling på Utøya 22. juli 2011, vil der uundgåeligt komme en strøm af mere eller mindre værdifulde filmfortællinger – Netflix er på vej, og et spekulationsmakværk blev lavet (og buhet ud) allerede året efter. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind