Ærkejyske Søren er den store stjerne i DR-program, der skal passe på med ikke at ende som 'Luksusfælden'

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I dag skriver Malene Jensen om 'I hus til halsen' på DR 1.

Søren Vester kan sige »go’mooorn«, så fuglene synger. »Go’mooorn«, klinger det opløftende ud af designerens mund, når han møder op i det hus, han skal forsøge at optimere, så de medvirkende i ’I hus til halsen’ kan minimere gælden, hvis huset endelig bliver solgt.

Søren Vester siger også jyske ting som: »Den her køkken« og »En helt forkert indtryk«. En sprogfejl, du ikke opdager, når du selv er fra Salling og er vant til, at det er ét fedt, om du siger en eller et. Søren Vester er i det hele taget programmets stjerne – og det er ikke kun, fordi han er hjemmefra. Men det hjælper selvfølgelig.

Ja, der er faktisk slet ingen grund til at se de tidligere sæsoner, for det er først fra sæson fem, at programmet bliver beriget med den jyske designer Søren Vester, bosat i Thise i Salling, der i langt højere grad end programmets tidligere designer – som sagde ’hey’, når han mødte de medvirkende for første gang – er imødekommende og optimistisk, hvad enten udfordringen er et hus fyldt med pytonslanger i Hinnerup eller et bette, lyserødt hus med interiør i pink og lilla i Holstebro.

Søren Vester siger ’goddaw’. Der er ikke noget som et ordentligt jysk ’goddaw’, der kan afvæbne en skeptiker og lade vedkommende forstå, at du er på dennes side – også selvom du synes, huset ligner Jerusalems ødelæggelse.

’I hus til halsen’ er et program, der hjælper almindelige mennesker med at få solgt deres – som oftest – helt almindelige huse, som ligger under for ualmindeligt dårlige vilkår på det danske boligmarked, fordi husene ligger andre steder end i København, Aarhus eller Odense.

Søren Vester og ejendomsmægleren Jesper Nielsen kommer rundt i rigets afkroge, og mangfoldigheden er stor: børnefamilier, enlige mænd, enlige kvinder, yngre og ældre, heteroseksuelle, homoseksuelle.

Der er stressramte, skilsmisseramte, øboere, der har fået økuller, arbejdsløse og finanskriseramte, der købte dyrt og nu må sælge billigt. Skæbner, der ikke længere kan overskue hussalget, som har stået i stampe, så de står med boliger hårdt ramt af liggepest, som Jesper Nielsen kalder det, når liggetiden når 300, 400, 500 dage, eller flere.

Det største problem i ’I hus til halsen’ er, når det af og til påtager sig rollen som ’Luksusfælden’. Det burde det lade være med. Alligevel bliver du glad og rørt på de involveredes vegne, når det lykkes Jesper Nielsen med de fornuftige argumenter at få banken til at lade de medvirkende slippe videre ud i livet med, ja, gæld i banken, men også i de fleste tilfælde skindet på næsen.