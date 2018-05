Hvis du ikke leger med, dør du i denne forvrøvlede ungdomsgyser En mexicansk klosterforbandelse rammer en klike af ferierende studerende i filmen 'Truth or Dare'.

OK, genren findes nu engang og scorer kassen, hvor pervers den end virker for en nøgtern betragtning og ikke mindst sammenholdt med dagens premiere på ’Utøya’: Film, hvis underholdning slet og ret består i at se et antal unge mennesker blive dræbt – udpenslet, én for én – på grund af eget overmod eller letsind.

TRUTH OR DARE. Thriller. Biografpremiere. Instr.: Jeff Wadlow. USA, 2018. 100 min.

I reglen med de mest uheldige/svage/syndefulde først, mens de mest tjekkede og kønne holder længst eller i visse tilfælde ligefrem overlever.

Her kombineres den pubertære leg ’sandhed eller konsekvens’ med en mexicansk klosterforbandelse, som en klike af ferierende collegestuderende fra ferien får med hjem til den øvre californiske middelklasse.

Forvrøvlet plot, men musikken vokser med opgaven, og sociale medier har en tidssvarende rolle.