1 hjerte: Der er mere kød på en gammel mands bagdel end plottet i ny rollator-komedie med Tommy Lee Jones og Morgan Freeman Det er helt til grin, at kvinderne på et luksusollekolle i Palm Spring stadig er liderlige i 'Just Getting Started'.

At Hollywood har luret, at gamle mennesker også er en slags mennesker, betyder ikke, at udfaldet altid er lige kønt.

I 'Just Getting Started' har en pensionsmoden instruktør rekrutteret to gamle stjerner til actionkomik i rollatortempo.

'Just Getting Started' Komedie. Biografpremiere Instr. Ron Shelton, Jr USA, 2018. 91 min.

Der konstateres glimtvis afvæbnende charme i samspillet mellem Morgan Freeman og Tommy Lee Jones som to gamle alfahanner på kollisionskurs, men charmen er et slattent, tveægget sværd.

At Duke og Leo stadig har et godt øje til damerne, bliver skildret med lune, mens det er helt til grin, at kvinderne på et luksusollekolle i Palm Springs stadig er liderlige.

Først da den 25 år yngre Rene Russo dukker op som moden karrierekvinde, bliver amorinerne andet end lavkomik.

Hvad angår filmens mafiaplot, så er der mere kød på en gammel mands bagdel.