Anmelderne er glade: 'The Handmaid's Tale' sæson 2 er skræmmende god - og Elisabeth Moss får storros Anden sæson af science fiction-serien ’The Handmaid’s Tale’ skal klare sig uden romanforlægget fra 1985 af Margaret Atwood. Men det går faktisk ret godt, mener de udenlandske anmeldere.

Mit navn er June Osborne, og jeg er – fri«.

Sådan lyder det i det første af de nye afsnit i Bruce Millers sinistre tv-serie ’The Handmaid’s Tale’. For nu er hovedpersonen både gravid og flygtet fra sin trældom som rugemor hos en af de vigtige magthaverfamilier i det kristent fundamentalistiske rige Gilead – i en ikke så fjern fremtid.

Hun er således på egen hånd, og det samme er seriens showrunner. For sæson nummer to har ikke noget romanforlæg af Margaret Atwood at hvile på, men tager afsæt i universet og romanens slutning.

Det kunne man godt befrygte udkommet af, idet en af forfatterens ting, da hun skrev romanen, var, at den skulle have en tydelig parallel til virkelighedens verden. Ingen af romanens grusomheder måtte være rent tankespind; der skulle være en direkte reference.

Men det er gået ganske godt. Og anmelderne er glade. Således Daniel Fienberg i The Hollywood Reporter, der godt nok finder manderollerne lidt enstrengede, men ikke desto mindre er betaget af billedernes mørke skønhed: »Selv om disse figurer og præstationer forekommer stive, er det i de øjeblikke, man blot kan koncentrere sig om, hvad der formentlig er den mest forbløffende tv-serie for tiden ... Der er komponerede opstillinger i disse første afsnit, der er ren malerisk undersøgelse af farve«.

The Guardians Jake Nevins giver fire ud af fem stjerner og kalder serien »intenst skræmmende«, ligesom han storroser Elisabeth Moss i hovedrollen:

»På grund af den ekstremt talentfulde Moss kan June med kun ét blik formidle, hvad andre skuespillere skulle bruge hele monologer på at sige«. Og selv om man må klare sig uden Atwoods forlæg, »er ’The Handmaid’s Tale’ nu både bredere, mere skræmmende og lidt mindre forkrøblet«.

Foto: HBO Nordic The Hollywood Reporters anmelder er overvældet over billederne i 'The Handmaid's Tale'.

The New York Times’ James Poniewozik er også glad. Han hæfter sig imidlertid ved, at fremstillingen ikke alene synes at være en allegori over Donald Trumps USA, men snildt kan ses som »en mindre specifik forudsigelse af, hvordan undertrykkelse fungerer«.

Mesterlig kønspolitisk serie

Her i avisen var vi selv ganske glade. Fem hjerter og roser til Elisabeth Moss.

Soundvenues Lise Ulrich er lidt mindre fornøjet. Fire stjerner og rubrikken ’Mere chok end fremdrift’.

Hendes endelige dom lyder: »Isnende uhyggelige flashbacks og et formidabelt kvindeligt birolle-cast serverer tilpas mange ubehagelige mavepustere og tankestof i starten af anden sæson af Hulus (tv-netværk, red.) mesterlige kønspolitiske serie, der dog savner forgængerens atmosfæriske klaustrofobi og mister en smule greb om egen retningssans«.