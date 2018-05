Netflixs danske serie er nemmere at holde af i udlandet 'The Rain' begejstrer ikke de danske anmeldere, men uden for landets grænser glæder de sig til mere skandinavisk død og ødelæggelse.

Ude i virkeligheden er vejrudsigten hæderlig, men indenfor på skærmen er det nu, Regnen kommer.

Mere præcist er der premiere på første sæson af den danske Netflix-serie 'The Rain'.

Serien foregår i København efter noget, der ligner jordens undergang. I hvert fald har en virus båret af regnen udslettet det meste af befolkningen i Skandinavien, og serien følger en lille gruppe overlevende.

Tre danske hjerter

Anmelderne har fået lov at se de tre første af otte afsnit i den første sæson, og herhjemme har serien fået en kølig modtagelse - både Soundvenue, Ekstra Bladet og Politiken gav tre ud af seks hjerter eller stjerner.

Politiken skrev, at ’The Rain’ »ikke har en særlig identitet« og ikke har noget »der adskiller den fra de mange andre serier, som skal tilfredsstille et globalt publikums sult efter dystopiske kulhydrater«.

Soundvenue mener, at 'The Rain' er »et ambitiøst, men ikke vildt vellykket bud på en dansk young-adult-dystopi i ånden efter 'The Hunger Games', 'Divergent', og hvad de ellers hedder«.

Og læser man så Ekstra Bladet, er det næsten svært at forstå , at anmelderen svinger sig op på de tre stjerner. Der står blandt andet, at historien simpelthen ikke er »god, substantiel eller original nok«, og konklusionen er:

»'The Rain' er skam ingen katatrofe. Den er bare heller ikke særlig god«.

Men Netflix er jo netop ikke kun for danskere, og serien er blevet bedre modtaget af anmelderne uden for landets grænser. New York Times uddeler ikke karakterer, men har slet og ret lyst til at se med.

Light men sjov

Ligesom alle andre anmeldere kan New York Times' mand se slående ligheder med den efterhånden legendariske 'The Walking Dead', der udspiller sig omkring Atlanta i USA, efter det meste af jordens befolkning er blevet forvandlet til zombier.

»'The Rain' er på alle måder mere light end 'The Walking Dead', mere en letvægtsudgave, men også med mere humor. Den er ikke gribende som eventyr eller intellektuel øvelse, men den er underholdende«.

Samme linje går igen i Hollywood Reporter, hvor anmelderen ikke er overbevist, men nysgerrig nok til at hænge på i de kommende afsnit. Der er ros til de bærende karakterer, der spilles af Alba August, Lucas Lynggaard Tønnesen og Mikkel Boe Følsgaard:

»Der er så interessante muligheder i de her roller, at skuespilpræstationerne kan holde 'The Rain' i gang, men indtil videre er det blevet ved antydninger«, skriver Hollywood Reporter, som specielt fremhæver Mikkel Boe Følsgaard i rollen som de overlevendes leder, Martin.

Fra tæt drama til stor fortælling

Skuespillerne gør også indtryk på The Guardians anmelder, som glæder sig over et gensyn med flere af de bærende kræfter fra DRs dramaserie 'Arven', som han ikke er overrasket over at se igen, da 'The Rain' jo er lavet i Danmark, hvor der trods Netflix opbakning kun er »cirka er 11 skuespillere « til rådighed.

Guardians anmelder-skala går til fem stjerner, og 'The Rain' får fire, fordi serien ikke bare er neglebidende spændende, men også en fortælling om, hvordan humanismen overlever det værste, hvordan man lærer at blive menneske igen.

Nordisk stolthed

På den svenske hjemmeside, Moviezine, er de næsten lige så glade, også her sammenligner anmelderen 'The Rain' med 'The Walking Dead':

»Man bliver ret stolt, når en så vellykket postapokalyptisk serie dukker op i lille Norden og kan måle sig med de dyre Hollywood-produktioner«.