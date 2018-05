De unges idealisme står for fald i DR 2's ligeud-ad-landevejen-serie uden kruk og unødvendig æstetik

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I dag skriver Bo Tao Michaëlis om andet afsnit af '180 dage på plejehjem' på DR 2.

Set i tv 180 dage på plejehjem (2:6). Mandage på DR 2. Kan ses på dr.dk.

Når jeg kommer på plejehjem, skal de være velkomne, de unge idealister. Vi skal spille ølbong, vi skal danse og om torsdagen endog headbange lidt. Vi skal springe i elastik, og vi skal til horrorfilmmaraton. Al mad, der er mindre eksotisk end ramen, hælder vi ud i toilettet og fniser til.

Det bliver grineren.

De unge er søde og rene af hjertet, men også ret urealistiske i forhold til, hvad de gamle kan få ud af samværet

DR 2’s nye dokumentarserie, som vi har set to afsnit af indtil videre, har et interessant udgangspunkt. Fem unge studerende fra hele landet flytter ind på plejehjemmet Abildgården i det nordlige Aarhus for at bo sammen med de fortrinsvis demente gamle, mens de passer deres studier. De unge forstås. Og de forpligter sig til at være sammen med de gamle mindst en time om dagen i et halvt år.

De unge er søde og rene af hjertet, men også ret urealistiske i forhold til, hvad de gamle kan få ud af samværet. Hvis ikke der er gris og kartofler og brun sovs på menuen hver dag, falder der brænde ned.

Københavneren Kristoffer tilbereder mad i rispapir med peanutsmør og kokosmælk. Det skulle han ikke have gjort.

Kristoffer havde også tænkt, at han måske kunne lokke nogen med i træningscentret. Held og lykke med det.

Klejnsmeden Anders, der ikke ved noget bedre end mormormad, er socialt temmelig meget uden for sin tryghedszone og kommer til at grine ad de gamles sprukne sangstemmer.

Dramaturgen Rhiannon tager sig særligt af en gammel iransk kvinde, der ikke taler dansk overhovedet, og hun forestiller sig plejehjemmet som en slags efterskole, hvor hun kan bidrage med noget kreativitet. Jeg håber bare det bedste.

Annette, der er kommet hjem fra et halvt år i Australien, sparer penge til husleje og mad i et halvt år og har tænkt lidt for meget i forvejen om, hvad det er, gamle mennesker lugter af, men hun er kommet godt fra start med sit strikketøj.

Landmanden Johannes vil ende som alles darling. Det forudser jeg. Indtil videre er han afventende, men han cykler på sin mountainbike på gangene, spiser tre hakkebøffer med bløde løg og laver en mean forloren hare.

Det er en ligeud-ad-landevejen-serie, filmet uden kruk, journalistnarcissisme og unødig æstetik. Den har ikke haft noget payoff endnu, men der er fire afsnit tilbage, og de unges rosværdige idealisme skal nok ende i en maveplasker. Så gammel en morale som livet selv.

Jeg hænger på endnu. Aggressionen simrer under de dementes generelle bryskhed, og jeg vejrer ankomsten af bitre, desillusionerede tårer. Hos de unge.