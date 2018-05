Alle sæsoner af Monty Python's Flying Circus er nu på Netflix. Det er intet mindre end STORT

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I dag skriver Henrik Palle om 'Mørklægning' på DR K og 'Monty Python's Flying Circus' på Netflix.

For nogen tid siden talte min ven Peer Kaae og jeg om, hvordan en dejlig lørdag aften kunne udspille sig: Først noget godt at spise, så ugens afsnit af ' Matador' efterfulgt af ' Unge Morse' og dertil en lille skål bridgeblanding og en dejlig kop kaffe, måske et glas vin.

Ikke så meget rabalder og halløj, ingen koncerter fra TV 2 Charlie med støjrockere som Neil Sedaka og slet ikke franske krimier, hvor karakterafvigende bøhmænd skærer hovederne af husmødre med rustne køkkenknive.

Nu er ' Unge Morse' så slut på den mest fortræffelige og tårepersende vis, og ' Matador' lakker også mod enden for denne gang. Men heldigvis er der andet, der kan træde i stedet.

'Den er helt i vinkel'

DR K har genudsendt serien ' Mørklægning' fra 1992. Den baserer sig på en prisbelønnet roman af Anders Bodelsen, og rent tv-historisk ligger den midt mellem Anders Refns forsøg på kickstart af dansk tv-drama med ' Een gang strømer' fra 1987 og så storhedstidens begyndelse med samme instruktørs ' Taxa' et årti senere.

Men 'Mørklægning' er aldeles ikke nogen dårlig serie, selv om den nærmest koketterer med sin mangel på realisme ved at være så uendelig tydeligt iscenesat og konstrueret.

Ole Ernst som vennesæl og slesk filmproducent med butterfly og tidstypisk brille, Peter Gantzler som filmhelt i ridebukser og pandehår, Tom McEwan som imødekommende rekvisitør med accent og striktrøje.

Den er helt i vinkel, de gode gamle dage i to fuldfede afsnit med Bodelsens herligt stiliserede ord og Palle Kjærulff-Schmidts demonstrativt filmiske verdensbillede og tidsskildring. Lidt ligesom ' Matador' bare uden forstyrrende Møhger.

Men den virkelig gode nyhed er, at Netflix har smidt alle fire sæsoner af Monty Pythons flyvende cirkus ud til fri og grådig afbenyttelse.

Det er intet mindre end stort, for nu kan alle vi, der er født i begyndelsen af 1960' erne, få et gensyn med et stykke tv-komik, der omkalfatrede vores verdensbillede og for evigt gjorde Otto Leisners lamme vitser til noget fra en svunden tid.

Hold da helt ferie i Fredericia, hvor var det skønt at få frisket op, hvorfor netop lærketræet har en særlig plads i bevidstheden hos denne skribent, der almindeligvis kun kan skelne mellem nåletræer og tulipaner.

For det er jo sketchen om, hvordan man genkender bestemte træer på ganske lang afstand, der lægger vægt på lærketræet, ikke med nogen videre velunderbygget grund.

Lærketræer er simpelt hen bare skæggere end andre sorter.