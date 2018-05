75 år i dag: Waage Sandø var som skæbnebestemt for teatret Den folkekære skuespiller har stået bag et langt, sejt, driftigt og markant træk i dansk teater, film og tv.

Man kunne godt forledes til at tro, at landets tv-og filmproducenter har haft som fast mantra, at skuespilleren Waage Sandø skulle have en rolle i deres nye tv-serie for at sikre produktet succes.

Det er i hvert fald ganske påfaldende, hvor mange gange man har kunnet møde den nu 75-årige Sandø på tv-skærmen gennem de seneste par årtier. Ofte i store og vægtige roller.

Men denne voldsomme gennemslagskraft i forhold til danskerne, der for længst har gjort Sandø til folkeeje, er ikke kommet ud af en tilfældighed, men på baggrund af et langt, sejt, driftigt og markant træk i dansk teater-, film-og tv-liv.

I snart sagt alle teatrets genrer har han været på færde - fra Dario Fo til klassisk drama

Og det skulle jo ende med teater.

Waage Sandø voksede op i passagen ved Det Ny Teater i København - mellem Gl. Kongevej og Vesterbrogade.

Som knægt solgte han slik fra teatrets kiosk og blev naturligvis inspireret af teaterlivet og dets udøvere. Skuespilleren Mogens Wieth var superstjernen! Far og mor var begge teaterrestauratører og kendte også i høj grad til det udadvendte, aktive liv.

Unge Waage var bare 21 år, da han i 1964 kom ind på Privatteatrenes Elevskole. Debutrollen var Corpus Juris i 'Nødebo Præstegaard' på Folketeatret, og efter endt uddannelse kom han til Aarhus Teater som skuespiller, men han havde allerede på dette tidspunkt mod på at være teaterleder, så han stod i spidsen for først Friluftsteatret i København, som han selv oprettede i 1968 og sideløbende ledede Svalegangen i Aarhus fra 1970 og de følgende fem år.

Her høstede Waage Sandø gode erfaringer, der kom ham til gode på de senere langt tungere chefposter på Odense Teater fra 1977 til 1985 og på Det Danske Teater fra 2001 til 2010.

I Odense udfordrede hedsporen Sandø det noget stivnede teatermiljø med et moderne, progressivt og spændende repertoire, og på Det Danske Teater løftede han kvaliteten i udbuddet i det turnerende teater til stor glæde for landets teaterforeninger og kulturhuse, hvor Det Danske Teater kom på besøg. Det var underholdning med streg under holdning.

Samme gode takter oplevede man, da Waage Sandø blev chef for sammensmeltningen af Det Danske Teater og Folketeatret i København - landets største skuespilscene med navnet folketeatret.dk.

Det kom i 2010 til et brud med teatrets ledelse og Det (nuværende) Københavnske Teatersamarbejde på den ene side og Waage Sandø på den anden side efter et forkvaklet forløb, der ikke klædte Sandøs modstandere.

Waage Sandø forlod sin post på teatret i Nørregade i København og driver i dag, sammen med sin skuespillerkone Pia Jondal, turnéteatret Teater 2, der netop har været landet rundt med en vellykket opsætning af Henri Nathansens klassiker ' Indenfor Murene' med Sandø og Jondal i hovedrollerne som det jødiske ægtepar Levin.

Undervejs i Waage Sandøs teaterliv har han skabt et meget stort galleri af karakterer på de danske scener - fra 1990 til 2001 var han del af Det Kgl. Teaters ensemble.

Enkelte nedslag i karrieren: ikoniske og klassiske teaterroller som Don Juan, Hjalmar Ekdal, James Tyrone, Tartuffe og Trigorin foruden hovedroller i ' Teenagerlove', ' En sælgers død', ' Vildanden', ' Sælsomt mellemspil', ' Festen' og ' Other Desert Cities'.

Det har været opgaver, der har stillet krav til aktørens mange facetter, men som Waage Sandø har forløst med stadig større tyngde og fysisk pondus; en oftest krystalklar og troværdig persontegning - fremført på at smukt, klart dansk.