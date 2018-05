Kultserien 'Arrested Development' vender tilbage med ny sæson Netflix har offentliggjort traileren for den femte sæson af den populære serie om familien Bluth.

Historien om Familien Bluth var egentlig ikke særligt populær, da tv-serien 'Arrested Development' første gang løb over skærmen i starten af 00'erne.

Alligevel kan Netflix nu offentliggøre traileren til den 5. sæson af serien, der siden den oprindelige premiere har opbygget et betydeligt kultfølge. Fra 29. maj kan man se den nye sæson, der blandt andet kommer til at handle om, at Lindsay Bluth stiller op til den amerikanske kongres.

Alle skuespillerne er med i den nye sæson - også Jeffrey Tambor, der er spiller faderen George Bluth Sr. Han er ellers for nylig blevet fyret fra serien 'Transparent' på grund af anklager om sexchikane, skriver Rolling Stone.

Fra anmelderrost fiasko til Netflix-succes

'Arrested Development' nåede i første omgang at løbe over de amerikanske tv-skærme i tre sæsoner fra 2003 til 2006, men serien nåede aldrig at opnå særlig høj seersucces. Efter den første sæson var serien kun det 120. mest populære program, selv om anmelderne kaldte den for en af de bedste komedieserier nogensinde, og 'Arrested Development' vandt hele fem Emmy'er.

Alligevel var der ikke mange amerikanere, der fulgte med. Da serien nåede sin tredje sæson, meddelte Fox, at seertallet var så lavt, at de havde skåret antallet af episoder ned fra 22 til 13.

Men med streamingtjenesten Netflix fik serien i 2009 fornyet succes. Det avancerede narrativ, der på kryds og tværs refererede tilbage til tidligere episoder passede langt bedre på en platform, hvor man kunne se afsnittene i deres tiltænkte rækkefølge, når det passede seeren.

Succesen blev så stor, at Netflix producerede en fjerde sæson, som streamingmastodonten lagde online i 2013. I slutningen af maj vender Familien Bluth så tilbage til (computer)skærmen igen.