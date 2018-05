Stærkt hold: Tidens fire mest uomgængelige skuespillerinder bærer ny dansk film Christian Jungersens populære thriller 'Undtagelsen' påbegynder optagelserne til august.

Det er fire af dansk film og teaters absolut stærkeste navne netop nu, der skal bære filmen 'Undtagelsen', der påbegynder optagelser til august og får biografpremiere i efteråret 2019

Sidse Babett Knudsen, Danica Curcic, Amanda Collin og Lene Maria Christensen spiller hovedrollerne i filmatiseringen af Christian Jungersens sensationelt populære romanthriller fra 2004.

Bogen solgte 200.000 eksemplarer og blev solgt til udgivelse i 20 lande. Christian Torpe har skrevet manuskriptet, Jesper W. Nielsen instruerer, og Fridthjof Film producerer.

Iben og Malene arbejder på Dansk Center for Information om Folkedrab og modtager dødstrusler. Mistanken falder på en serbisk krigsforbryder, som de har skrevet om, men da en sag om mobning på kontoret eskalerer, begynder de at overveje, om ondskaben kunne komme fra deres egne rækker.

Der synes at være gjort noget helt særligt ud af at caste de skuespillerinder, der er på alles læber i disse måneder.

Sidse Babett Knudsen har været stor stjerne i 20 år og har udvidet sit territorium til også bl.a. at omfatte HBO med serien 'Westworld', ligesom Danica Curcic måske er den mest benyttede dramatiske skuespillerinde på både film og teater i disse år.

Lene Maria Christensen har for længst skabt sig et navn for nervøst karakterspil, og Amanda Collin bragede igennem i titelrollen i sidste års helt store overraskende succes, Christian Tafdrups kønssatire 'En frygtelig kvinde', hvor Collin spillede titelrollen.