40 år i dag: Han er nået omtrent så langt fra 'Hvide løgne', man kan komme Skuespiller Mads Knarreborg har siden teenageårene været aktiv skuespiller og medvirket i både film, tv-serier og teaterforestillinger. Vi har tegnet et portræt af fødselaren.

40 i dag.

Det var sådan set søsteren, som havde fortalt, at der var casting på en ny tv-serie til TV3.

17-årige Mads Knarreborg var kommet hjem fra en tid som semiprofessionel skateboarder med egen sponsor i Schweiz, men havde også der dyrket den teaterinteresse, der var blevet vakt som 11-årig på amatørscenen i Roskilde.

Nu stod han pludselig med en hovedrolle som lægesønnen Oliver Hald i ’Hvide løgne’ og droppede ud af 2. g. for at hellige sig skuespillet i den soap, som fra 1998 til 2001 skulle strække sig over 485 afsnit. En runner måtte køre ham til historieeksamen fra tv-settet, da han et år forsinket fik sin hue som selvstuderende.

Ikke sjældent indebar de tidlige opgaver at bryde ud i sang

I dag har Mads Knarreborg spillet på de fleste af landets teaterscener og starter lige nu prøver på den gendigtede udgave af Henrik Ibsens klassiker Peer Gynt på Folketeatret. Omtrent så langt fra ’Hvide løgne’, som man kan komme.

Vejen til teatrets Gudbrandsdal var dog en anden end det halve lykketræf, som Knarreborg selv betegner gymnasietidens gennembrudsrolle som. Tag så at få den rigtige uddannelse, havde rådet lydt fra direktørfaren.

Sønnen blev optaget i første hug på skuespilleruddannelsen ved Odense Teater, hvorfra han blev færdig i 2004. Her fik han roller i ’Merlin’, ’Midt om natten’ og som selveste Buster i iscenesættelsen af Bjarne Reuters udødelige ’Busters verden’. Ikke sjældent indebar de tidlige opgaver, at han skulle bryde ud i sang, da Knarreborg i sine første aktive år hyppigt blev castet til musicals.

I 2006 rykkede han således til hovedstaden og en hovedrolle som den kreative og panisk angste bogholder Leo Bloom i Det Ny Teaters opsætning af Mel Brooks’ filmkomedie ’The Producers’. Rollen indbragte ham Reumerts Talentpris samme år og Marguerite Vibys Hæderslegat.

Året efter sang han sig gennem rollerne som både ’Røde’ og den fallerede byrådssekretær Gotfred Lund i musicaludgaven af ’Matador’ på Operaen og siden piloten Harry i syngespillet ’Mød mig på Cassiopeia’ (2009).

Der er dog vel langt mellem de rigtig gode historier på muscialfronten, mener skuespilleren, som siden debuten i ’Hvide løgne’ har gjort det til en dyd ikke at arbejde sig ind i en bås. Han har således både medvirket i tv-serier som ’Blekingegadebanden’ (2009) og spillefilm som Hella Joofs ’Fidibus’ og Martin Zandvliets ’Dirch’. Og han har lavet revy i Tivoli (2016), været Horatio i Shakespeares ’Hamlet’ (2007) og spillet hovedrollen Christian i Folketeatrets opsætning af Thomas Vinterbergs ’Festen’ (2015).

Og når Mads Knarreborg stadig lægger stemme til stribevis af børnetegnefilm, sker det ikke af bitter nødvendighed, understreger han, men fordi det er sjovt.