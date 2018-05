Antiracistisk stykke er aflyst efter beskyldninger om racisme Britisk teatergruppe valgte at aflyse stykke om højreekstremisme efter klager fra skuespillerne over, at stykket var racistisk.

Det kan godt være, at intentionerne var gode, men udførelsen var det ikke.

Den britiske teatergruppe Silent Uproar, der laver teater for at bidrage til at gøre verden lidt bedre, måtte i februar droppe det antiracistiske stykke 'The Ununited Kingdom' efter beskyldninger fra flere af de medvirkende skuespillere for netop racisme.

Stykket satte satirisk spot på den ekstreme højrefløj personificeret ved en arbejdsløs teenagepige, der kommer længere og længere ud på det højreorienterede og racistiske overdrev.

'The Ununited Kingdom' skulle have spillet flere steder i Englang, blandt andet i London, og billetsalget var i fuld gang, da Silent Uproar efter to prøveforestillinger meddelte, at stykket ikke levede op til forventningerne, og derfor blev aflyst.

Racistisk retorik

Nu fortæller det britiske teatermagasin The Stage, at det i virkeligheden var beskyldninger fra flere af de medvirkende skuespillere om, at selve stykket var racistisk, der fik det hevet af plakaten.

Blandt de fem medvirkende var kun en enkelt ikke-hvid skuespiller, Omar Baroud. Han skulle spille en række forskellige muslimske figurer, blandt andet kioskejer og muslim ved en moske, der ikke forstod engelsk.

Til The Stage fortæller Omar Baroud, at han havde store problemer med den måde, manuskriptet beskrev og karikerede muslimer på.

Omar Baroud oplevede et manuskript skrevet af en hvid mand, der ikke vidste noget om, hvordan muslimer oplevede den racisme, de bliver udsat for. Og derfor blev stykket bare en platform for »racistisk retorik«, mener han.

»Man ville aldrig vise et stykke om nazister uden at vise den jødiske side af historien«, siger han til The Stage.

Skuespilleren Emma James, der spillede hovedrollen i stykket, bakker op om Omar Baroud.

Manuskriptet præsenterede ikke-hvide på en »meget to-dimensionel måde«, siger hun til The Stage.

Islamofobi

Selv om opsætningen mislykkedes, forsvarer forfatteren, Joseph Wilde, fortsat 'Ununited Kingdom'. Han siger, at det er et svar på »den alarmerende bølge af etnisk nationalisme og islamofobi«.

Det handler om tankegangen hos dem, der bliver tiltrukket af det ekstreme højre, og hvad der får dem til at blive det, forklarer han til The Stage.

Men han medgiver, at der var store problemer under prøverne, og derfor kom stykkets fulde potentiale aldrig til udtryk.