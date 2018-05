»Tåkrummende« og »underlig«: Anmelderne henholdsvis hader og undres over Mads Brüggers første spillefilm De flotte billeder er de fleste enige om, men ellers modtager anmelderne 'Sankt Bernhard Syndikatet' fra yderst kritisk til nogenlunde positivt. De fleste er bare lunkne.

De danske filmanmeldere kan ikke blive enige om, hvad de synes om Mads Brüggers første spillefilm, ’Sankt Bernhard Syndikatet’, der handler om to tidligere skolekammerater (spillet af Rasmus Bruun og Frederik Cilius, som mange vil kende fra ’Den korte radioavis’ og nu ’Den korte weekendavis’ på Radio24syv), der rejser til Kina for at sælge sanktbernhardshunde.

I Information, der ikke uddeler stjerner, kalder anmelderen filmen for »en ensomhedsfortælling om aldrig nogensinde at kunne passe ind«, der til trods for sine steder at være trættende og »på evig jagt efter pinlighedseffekt« også viser »en ømhed mellem de to, og rene øjeblikke af eksistentiel forvildelse og tristesse«.

Kilde: UIP

»Mennesker gør sære ting. Det er både smukt og dejligt tømt for åbenlys mening«, skriver hun.

Det sidste vil Ekstra Bladets anmelder sikkert gerne skrive under på. Han er bare ikke på samme måde begejstret. Han kalder filmen, som han giver 1 stjerne, for den mest mislykkede danske film, han erindrer at have set.

»Filmen rummer en del elementer, som ikke passer ind i den officielle kinesiske kulturpolitik, så den er optaget uden myndighedernes viden med stor brug af improvisation, ligesom de fleste medvirkende kinesere ikke vidste, at de var med i en spillefilm. Det kan muligvis være nogle af årsagerne til, at filmen aldrig samler sig til noget, der blot minder om et relevant plot eller i det mindste en underfundig anekdote. Tomheden er nærmest af larmende karakter«, skriver han.

Soundvenue giver fire stjerner og opsummerer komedien som en »underlig og underligt elskelig film«. Samme karakter giver vi her i Politiken, hvor filmen dadles for sin »retningsløshed«, men roses for sine flotte billeder og for især Rasmus Bruuns skuespilpræstation.

»Trods den lovende præmis slæber handlingen sig nemlig af sted uden store overraskelser – og det havde sikkert været fint, hvis filmen så bare havde været sjov, men det er den i overraskende grad ikke«, skriver B.T.'s anmelder, der giver tre stjerner.

Mens især historien (eller mangel på samme) bliver kritiseret af anmelderne, så er der ros til billedsiden:

»... mens filmfotograf Jonas Berlins billeder af de tindrende bylandskaber er smukke, længes man nærmest fysisk efter en historie, en pointe og/ eller noget kinesisk brændevin til at dulme kedsomheden med«, som Berlingskes anmelder formulerer det og kvitterer med to stjerner.