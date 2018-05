Mads Brügger aktuel med dansk premiere: »Det har været skønt ikke at skulle være opmærksom på, om projektet holder vand journalistisk« Mads Brügger tror grundlæggende ikke på noget af det, vi kan se med det blotte øje. Han er paranoiker og konspirationsteoretiker. Og så har han lige begået sin første fiktionsfilm.

Han har dansk presses, nej, dansk publicismes, syrligste tunge, sarkasmen er hans våben, både som skribent på formelt tryk og på sociale medier, som programchef på Radio24Syv, som forfatter og som filminstruktør. Findes der tegn på dobbeltmoral, på bekvemme undvigelser, er Mads Brügger sat i verden for at spidde dem, for at hænge dem til tørre.

Og sagt med lidt af en sørøverkliché tager han ingen gidsler. Det er det rene snit på tværs af drøbelen hver gang. Der, hvor smerten og hykleriet projektilsprøjter ud til skræk og advarsel.

Journalisten i mig er alligevel så dydig, at det har jeg svært ved at give slip på

Blå bog Mads Brügger Født 1972. Journalist, programchef hos Radio27Syv, forfatter, filminstruktør. Læste filmvidenskab ved Københavns Universitet, siden journalistik. Påbegyndte karrieren som journalist og tilrettelægger hos DR og fandt sammen i satiriske samarbejder med Mikael Bertelsen, i dag hans chefkollega på Radio24Syv. Har skrevet bogen 'Ingen kender Dagen' om det kuldsejlede dagblad Dagen og senest '11.11.11' om planerne om at smugle den libyske diktator Gaddafis søn til Mexico.

Der er en bedragerisk saglighed over Mads Brügger, når man sådan kigger på ham. Kun virkelig drabelige ironikere ser så saglige ud, når man bare sådan kigger på dem. Sarkasme og røde klovnenæser rimer ikke på hinanden.

Han er, også denne formiddag i et konferencelokale på hans arbejdsplads, Radio24Syv, klædt i mørkeblå tætsiddende jakke af et mærke, der er så eksklusivt, gætter jeg, at jeg måske slet ikke har hørt om det. Jakke og sorte jeans. Hverken forvaskede eller hullede, bare sorte jeans. Jakken er knappet i ét hul, hvilket utvivlsomt er noget, Euroman har kåret til sæsonens sikre tegn på, at man er en mand med både stil og street-tække. Under jakken et rødt slips.

Var det rødt, det slips? Her nogle dage efter kommer jeg i tvivl.

Men consider me impressed. Selv er jeg i 80’er-sort fra top til tå. For en sikkerheds skyld, for det ved man, hvad er. Ingen mærkevarefabrikanter er blevet hovedrige af den omgang.

To døgenigte

»Jeg er grundlæggende opdraget med, at man kan slippe af sted med meget mere, når man har slips på. Som rekvisit betyder påklædning enormt meget«, har Mads Brügger sagt her i avisen, »klædt«, som vor reporter bemærkede, »i jakkesæt med slips og hvide Stan Smith-sneakers«.

Mads Brügger har lavet en film, der har dansk premiere, mens disse linjer læses. ’Sankt Bernhards Syndikatet’, hedder den. Om to døgenigte, der begge kommer af gamle penge, to herlovianske slubberter, der synes, de har øjnet en fidus: Hey, hvorfor ikke starte en eksport af sanktbernhardshunde til Kina? Der elsker de som bekendt hunde, men ikke, understreger Brügger, på tallerkenen, som den vestlige fordom foreskriver, men som kæledyr, som symbol, som hvad som helst.

Mads Brügger overvejede længe, om han selv skulle medvirke i ’Sankt Bernhard Syndikatet’, sådan som han stort set har optrådt i alle sine andre projekter. Men efter at have arbejdet med ’Den korte radioavis’ og Frederik Cilius Jørgensen og Rasmus Bruun var han ikke i tvivl om, at det var dem, der skulle have hovedrollerne. Rasmus Bruun vandt da også en skuespilpris på Tribeca Film Festival for sin præstation.

»Sanktbernhardshunden er Vestens svar på pandaen!«, som det hedder i filmen.

Altså, den der lidt søvndrukne, fredsommelige skabning, vi kan projicere alverdens godhed over i, fordi den simpelthen er for dorsk til at orke at modbevise det.

De to forretningsmænd tager til Kina i deres respektive roller som direktør og finansiør af projektet for at sælge ideen til kinesiske forretningspartnere.

Jeg kan simpelthen ikke forklare dig det. Jeg arbejder meget instinktivt

Det bliver ikke nemt, for selv om de hen ad vejen har en vis succes med at få møder i stand og til at lade sig wine & dine i fyrstesuiter i storbyen Chongqing, kan de så overhovedet stole på de kinesere? Og er det kutyme, at man afleverer sit pas til en kineser, der har lovet at støtte økonomisk? Og er det bare helt og aldeles farbart at skulle aflevere 60 kartoner cigaretter som smørelse?

Fy & Bi

Mads Brügger fik ideen for mange, mange år siden. Han havde set en notits i avis om forretningsfolk, der ville sælge sanktbernhardshunde til Kina, og siden summede den.

Hvorfor er det ikke dig selv og Mikael Bertelsen, der spiller de to umuliusser fra Herlufsholm, spørger jeg ham. Brügger og Bertelsen er et velprøvet team, både som det tohovedede direktørhold på Radio24Syv, i flere dokumentarfilm og helt tilbage til DR-tiden, da de sammen lavede for eksempel nyhedssatiren ’Den 11. time’.

Fem Brügger-projekter Ambassadøren (2011) Indiewire skrev: ’Går (filmen) for langt?’. I en overskrift sågar. Svaret er naturligvis: Ja, den gør. Gu gør den. En i sandhed oprørende dokumentar, hvor Brügger udgiver sig for at være en dekadent europæer, der som repræsentant for Liberia ankommer til Den Centralafrikanske Republik for at etablere en tændstikfabrik, men i virkeligheden for at smugle diamanter. The John Dalli Mystery/The Great European Cigarette Mystery (2017) Min personlige yndlingsfilm af Brügger. EU er som skabt til Mads Brügger med sin byzantinsk bureaukratiske struktur. Der er så mange paragraffer, man kan gemme sig bag i EU-systemet, at det er gefundenes Fressen for en observatør med sans for det barokke. Man måber, som begivenhederne tager fart, og tæller med på fingrene, i takt med at tilsyneladende uskyldige bipersoner pludselig får tragisk hovedrollestatus – alt imens korthuset ramler om os, men nok så meget om de to lidt oggenokkede journalister. Quatraro Mysteriet (2009) Blev en tidligere embedsmand i EU-Kommissionen smidt ud fra et vindue, eller begik han selvmord? Klassisk Brügger/Bertelsen-spørgsmål. Bedst som man sidder og tænker, at makkerparret må have lagt fantasifulde ting til, husker man på, at de vist faktisk er ret dydsirede udi det med faktatjek og journalistik. Som altid bliver man efterladt med et mål af tvivl, med hensyn til hvad man lige har overværet. Det røde kapel (2006) Brügger og to komikere tager til Nordkorea og udgiver sig for at være en kommunistisk gøglertrup og gør, hvad de kan, for at lave lige præcis så meget rav i den, som de kan, uden at blive udvist. En øretæveindbydende, men også stedse fascinerende omgang. Danes for Bush (2004) Brügger og kollegaen Jakob Boeskov udgiver sig for Bush-støtter i giftigt røde blazere under valgkampen og får luret den amerikanske højrefløj, præ-Trump, af. Alt taget i betragtning er det bemærkelsesværdigt, så humanistisk og empatisk højrefløjen tog sig ud dengang. Vis mere

Kort og godt: Hvis både Fy & Bi havde været tynde, havde de været Mads & Mikael.

»Jeg overvejede længe, om jeg selv skulle medvirke i filmen«, siger Brügger, »men da jeg begyndte at arbejde med ’Den korte radioavis’ og Frederik Cilius Jørgensen og Rasmus Bruun, blev det indlysende for mig, at det var nødt til at være dem. De er sindssygt dygtige til at omstille sig og gribe ting, der falder ned fra luften. De og kun de kunne trække det sværd op af stenen«, siger han med et billede hentet fra ’Kong Arthur og ridderne af det runde bord’.

»Men de er jo komikere, og udfordringen var, om de også kunne finde ind til de mere smertelige og følsomme sider af sig selv, skuespillerens karakterarbejde«.

På Tribeca-filmfestivalen i New York forleden syntes de det åbenbart, for Rasmus Bruun fik en skuespillerpris og Lærke Sanderhoff en pris for bedste manuskript. Ingenting til Cilius, bedre kendt som Radio24Syvs seniorkorrespondent Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm, men hans karakter får heller ikke konstateret en dødbringende sygdom midt i det hele.

»Jeg har fra barnsben haft en sanktbernhardsfetisch«, siger Mads Brügger. »Jeg har ikke behov for at eje en, men jeg kan godt lide at kigge på dem. Men de er godt nok store, og de savler meget. Hos Carl Barx teamer Anders And op med en meget sørgmodig sanktbernhardshund, som flere gange i løbet af historien siger »Det er strenge tider, gamle dreng«. Jeg var også helt vild med Steven King-filmen ’Cujo’, hvor en sanktbernhard får rabies. Og så elsker jeg plakaten for vores film med en tynd, en tynd og en sanktbernhard«.

Det ser næsten ud, som om I er på Erik Balling-territorium.

»Ja, ikke? Hvis hunden er menneskets bedste ven, er sanktbernhardshunden menneskets allerbedsteste ven. Den der tønde med brændevin, som de går rundt med om halsen, kan redde menneskeliv«.

Den dydige journalist

For Mads Brügger har det været frisættende hverken at medvirke i ’Sankt Bernhard Syndikatet’ selv eller at lave endnu en dokumentarfilm.

»Det har været skønt ikke at skulle være opmærksom på, om projektet holder vand journalistisk, om alt er tilstrækkeligt dokumenteret. Det har været en befrielse bare at skulle tænke på, om historien fungerede«