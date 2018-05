Nøgendating på TV 2: Seks tissemænd på skærmen gør en paf. Men man kan ikke lade være med at kigge

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Simon Roliggaard om 'Date mig nøgen' på TV 2 Zulu.

»Tror du, man kan se hendes skamlæber?«, spørger min hustru mig henslængt. Et på alle måder vanvittigt spørgsmål, mens man sidder en hverdagsaften og deler en bøtte vaniljeis i sofaen. Ungerne sover, og vores serie på Netflix er slut. Det var oplagt lige at zappe lidt rundt på det der flow-tv.

Nu kan vi ikke komme videre. Vores blikke er fanget af seks nøgne mænd stillet ind i 90’er-farvede kasser med en ubarmhjertig lyssætning. De bliver vurderet af en fra modsatte køn, der så til sidst selv skal være nøgen for derefter at gå på date med en af de udvalgte.

»Den pik kan du godt være stolt af«, siger den ene høfligt

Nu kommer hun ind igen uden tøj på. Man kan se hendes skamlæber. Noget, kameravinklen ikke efterlader tvivl om. Hun vælger ham med de seje tatoveringer og den største pik.

»Sorry«, siger hun stille til taberen, der ellers stod helt klar med en halvfed og sved på overlæben. Inden han forlader studiet, nøgenkrammer de lige. Akavet.

I en verden, hvor al online-dating er blevet overfladisk, har programmet i følge værtens intro-tale en mere »instinktiv« tilgang til mødet mellem mennesker. Her handler det alene om fysisk tiltrækning. Og det er ikke engang, fordi de medvirkende er specielt smukke i konventionel forstand, eller fordi de er strippere eller bodybuildere. Det kunne man ellers fordomsfuldt have forestillet sig. Det er butiksassistenter, elektrikere og studerende. Nu går de farvede kasser langsomt op igen og afslører seks kvindelige kønsdele.

Jeg rydder lige det sidste legetøj op fra stuegulvet, mens den mandlige hovedperson går rundt og nærstuderer de forskellige underliv. Han mener, at kvinden i den gule boks må være den modne og selvstændige type, fordi hun ikke er glatbarberet. De farvede kasser hæver sig. Det er faktisk ret befriende, at det er seks vidt forskellige kroppe med vidt forskellige former og størrelser. Det havde man aldrig set på den her måde i et dansk tv-program.

Min hustru og jeg bliver enige om, at kvinderne i den grønne og lilla kasse er pænest. Det er også de to, han ender med at vælge skal se ham nøgen.

»Se nu ordentligt på hans pik«, siger værten kækt, da de to kvinder ikke rigtig ved, hvor de skal kigge hen.

»Den pik kan du godt være stolt af«, siger den ene høfligt. Hun bliver valgt.

Det er vanvittigt. Mærkeligt, ultrabritisk og meget grænseoverskridende. Det er faktisk svært at beskrive, fordi man bare er helt paf. Men helt ærligt? Man kan ikke lade være med at kigge.