Måske den bedste i genren: 'Tully' fortæller moderdyrets livskrise som komedie i mol Jason Reitman rammer tonen fra ’Juno’ i sin film om eksistensens tunge tråd fortalt gennem en træt mor til tre. Og Charlize Theron er fænomenal.

FOR ABONNENTER

At man aldrig kommer til at vide, hvordan det er at være et andet menneske, er en eksistentiel præmis. Jeg kan forsøge at forstå dig, men grundlæggende er du alene med dine problemer. Når der ovenikøbet er tale om forskellige køn, er det endnu sværere. Jeg kommer aldrig til at vide, hvordan det er at være kvinde. Men den største mur må være den mellem mig som mand og en mor. Graviditet, fødsel, amning. Det er urkræfter, jeg er født til ikke at forstå.