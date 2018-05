'Safe' er den Netflix-serie, man ikke skal se lørdag aften, mens man venter på, at ens egen Emma kommer hjem fra fest Spændingsserien ’Safe’ er effektiv og skræmmende i sin fremstilling af enhver forælders ultimative mareridt.

Tom har det ikke let. Godt nok er han både (børne)læge og lækker samt forholdsvis velhavende. Og han kissemisser med en fraskilt kvindelig beboer i det rigmandsindelukke af et gated community, hvor han bor med sine døtre, en stor teenager og en tween. Men han er enkemand og mistede sin hustru til en alvorlig sygdom.

Det almene mismod er dog for intet at regne mod den rædsel, der rammer ham, da han en morgen erfarer, at hans ældste, den lidt tvære Emma, ikke er vendt hjem fra den foregående aftens fest, som hun deltog i sammen med sin lidt – efter faderens mening utilladeligt meget – ældre kæreste, den brovtende Chris.

Stram spænding af den nervepirrende slags

Først tager han den med ro, men forsøger at finde ud af, hvad der skete den foregående aften. For Emma har naturligvis ikke just været meddelsom om sin færden, faktisk har hun stukket en plade om, hvad der egentlig skulle foregå. Og det samme er tilfældet for en del af hendes venner og bekendte. Alle har de vævet sig ind i et edderkoppespind af ’jeg sover hos Carina’-undskyldninger, og hun, hos hvem festen fandt sted, siger, at den ej fandt sted.

SAFE Spændingsserie. Netflix Koncept: Harlan Coben Frankrig. 2018. 8 afsnit

Så det er op ad bakke for Tom, der render panden mod ikke så få mure af vrangvillig tavshed, regulære løgnehistorier og forarget modvilje. Og heri aner man en realisme, for så vidt angår forældres forestillinger om deres poder: Min lille Hassan med de skæve ben kunne sandelig aldrig finde på at tage stoffer, drikke sig i hegnet, knalde med nogen i selvsamme hegn eller være medvirkende til nogen form for hærværk eller offentlig uorden.

Almindeligvis dukker unge mennesker op i løbet af eftermiddagen med enten ondt i håret eller et fjoget smil om munden. Men ikke Emma. Og kæresten er også væk, vennen Ioan kan intet sige, og samtidig viser det sig, at Jenny steg ind i en bil med en person, som farmand kender rigtig godt, nemlig vennen Pete.

Sideløbende med denne forsvinding foregår en anden historie, der involverer både Pete og en af lærerne på den skole, hvor Jenny går – tilmed moderen til kæresten. Hun bliver anset for at være en cougar, og involveret i den efterforskning er så Toms kissemisseveninde, der er politiperson, samt hendes nye kollega, som er morderligt optaget af Pete, der fand’me også forsvinder.

Det er med andre ord både særdeles uhyggeligt og noget værre rod, hvad der sker bag forstadsenklavens indhegnede facade. Og Tom må se sig konfronteret med flere rænker end deltagerne på et årsmøde i Venstres Ungdom.

Idémanden bag serien er bestsellerforfatteren Harlan Coben, hvis eftertrykkelige force er at skrive historier om, hvordan en ellers grå virkelighed kan vende vrangen ud på menneskers liv i løbet af en eftermiddag. Nogle vil måske kunne huske hans ’Sig ikke noget’ fra 2001, der blev filmatiseret af Guillaume Canet i 2006 med Francois Cluzet og Marie-Josée Croze.

Coben har skabt et plot, der holder seeren i et jerngreb, fordi man vitterlig er grundforvirret og seriøst bekymret. Selvfølgelig er ideen ’en teenagepige forsvinder’ ikke ny – man kunne nævne den danske ’Forbrydelsen’ fra 2007, den franske ’Disparu’ fra 2015 og før det David Lynchs ’Twin Peaks’ som inspirationskilder. Men det rokker ikke ved, at Coben turnerer den, så den sidder ret effektivt i skabet – altså at dømme efter de to første afsnit.