Er det en god idé at udvide Eurovision med lande fra andre verdensdele? Generaldirektør i EBU, Noel Curran, mener, at Eurovision Song Contest er ved at nå sit fulde potentiale i Europa, og derfor skal spredes ud til seere i resten af verden. Vi har spurgt tre grandprix-kendere, om det er en god idé at have lande uden for Europa med i konkurrencen.

Foto: Agnete Schlichtkrull

Johann Sørensen, formand for MelodiGrandPrixFans.dk

»Hvis man inviterer lande fra alle mulige verdensdele med til det Eurovision Song Contest, vi kender i dag, bliver konceptet udvandet. I stedet skal man gøre ligesom VM i fodbold, hvor der er kontinentale kvalifikationer til en global slutrunde. Så vil man bevare det Eurovision, vi kender, samtidig med at flere lande kan være med. Mange fans er meget konservative, og de vil nok have lettere ved at sluge det. De har f.eks. haft det svært med Australien«.

»Australien har bidraget med utrolig høj musikalsk kvalitet. Det vil dog være skadeligt, hvis finalen skulle holdes i Sydney. Fansene vil ikke have råd til at rejse til Australien«.

»Eurovision vil have mulighed for at kunne sprede sit værdigrundlag til andre dele af verden, der hylder åbenhed, mangfoldighed og tolerance. Men det kræver, at EBU laver et regelsæt, som alle skal overholde. Det kunne f.eks. være, at showet skal sendes uredigeret, så diktaturstater ikke kan tage sange ud, de ikke bryder sig om«.

»Det oprindelige formål med Eurovision var at samle Europa efter Anden Verdenskrig. Det formål, synes jeg, er også øjaktuelt i dag, når man ser på brexit og konflikten mellem Rusland og Ukraine«.

Foto: Privat

Henrik Smith-Sivertsen, musikforsker, Det Kgl. Bibliotek

»Hele baggrunden for Eurovision er, at man ville bringe Europa sammen igen efter Anden Verdenskrig. Med henvisning til det er det en fin idé at bringe verden sammen. Det er en af de få gange om året, hvor folk lytter til andre sprog og stilarter, end de er vant til. En af tiltrækningskræfterne er, at det er eksotisk, og at folk er mærkelige og alt for meget. Det kan sagtens rumme nogle andre folkeslag end de europæiske«.

»I starten handlede Det Europæiske Melodi Grand Prix ikke så meget om sangen. Det handlede om melodien. Den skulle kunne oversættes til alle mulige andre sprog. Det er først senere, man har kaldt det for Eurovision Song Contest«.

»Grænsen for, hvor meget det kan blive udvidet, er i princippet sendetiden, og hvor lang tid man kan få folk til at sidde foran tv-skærmen. Jeg har svært ved at se, at værdigrundlaget ændrer sig, så længe Vesteuropa sidder som styrekræft. De ved godt, at de har et brand, så de gør det ikke kun for at redde verden. Hvad EBU gør, er temmelig velovervejet«.

»Skal man have markant flere lande med, er man nødt til at inddrage en hel dag mere. Man overvejer mest at lave en pulje af gæstelande, der udskiftes hvert år. Det kunne også være sjovt«.