Aalbæk til internationalt medie: Jeg vil ikke længere give smæk

I et interview med The Hollywood Reporter har producer Peter Aalbæk Jensen for første gang sagt direkte, at han ikke længere vil uddele smæk på Zentropa.

»Jeg har altid været en glad fyr, og jeg har smækket numser på fyre og piger i selskabet i tyve år, men jeg har aldrig prøvet at knalde nogen. Men i disse tider ser man anderledes på det end for fem, 10, 15 år siden... så jeg stopper med at give smæk«, siger han til filmmediet.

Ledelsen på Zentropa meldte allerede i november ud, at det skulle være slut med smæk efter artikler i Information om netop denne form for afstraffelse. Men Peter Aalbæk Jensen har ikke tidligere svaret direkte på, hvorvidt han ville efterleve ledelsens beslutning.

De nye retningslinjer

Udtalelsen til The Hollywood Reporter kommer efter en uge, hvor Peter Aalbæk Jensen på ny har fået opmærksomhed, efter at have sagt til Politiken, at han ikke kender Zentropas nye etiske retningslinjer, og at han generelt bryder reglerne »30 gange om dagen«.

Dette var særligt opsigtsvækkende, fordi de nye etiske retningslinjer er blevet fremhævet som et positivt og nødvendigt tiltag af Arbejdstilsynet, der det seneste halve år har været på besøg flere gange på filmselskabet. Besøgene blev indledt efter offentliggørelsen af en række vidnesbyrd bragt i Politiken i november, hvor ni kvinder fortalte om årtier med mobning, sexchikane og ydmygelser på Zentropa. Tilsynets undersøgelse blev afsluttet i april.

I kontrast til udtalelserne i Politiken skriver The Hollywood Reporter nu - uden dog at citere Peter Aalbæk Jensen direkte - at han fremover vil følge de nye etiske retningslinjer.

Kan gætte sig til retningslinjerne

Peter Aalbæk Jensen er mindre entydig, da Politiken vender tilbage til ham i dag. Her fastholder han fortsat, at han ikke har læst de nye etiske retningslinjer.

»Man behøver jo ikke være HR-professor for at regne ud, hvad konteksten er«, lyder det fra Zentropa-produceren, der tilføjer, at ledelsen »accepterer«, at han ikke har læst de nye etiske retningslinjer.

Adspurgt om, hvorvidt han vil overholde dem, svarer han: »Det taler jeg med ledelsen om«.

Da debatten om Zentropa var på sit højeste sidste efterår, udtalte internationale filmfonde og samarbejdspartnere skarp kritik af Zentropa.

Svarer du anderledes, når et internationalt medie ringer, end når et dansk medie ringer?

»Jeg svarer nogenlunde konsekvent«.