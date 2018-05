Arden Oplev vender hjem fra Hollywood for at instruere film om dansk fotografs kidnapning Daniel Rye blev taget som gidsel i Syrien og først løsladt 398 dage senere. Nu filmatiseres Puk Damsgaards bestseller. Kim Skotte var til pressemøde i Cannes.

’Ser du månen, Daniel’ blev titlen på den bestseller, Puk Damsgård skrev om den unge danske fotograf Daniel Rye.

Han tog til Syrien for at gøre en forskel, men endte med at ankomme samme uge som Kalifatet blev udråbt, og så brød hans personlige helvede løs.

Daniel Rye blev taget som gidsel og først løsladt efter 398 dages nervepirrende fangenskab, som han delte med den senere henrettede journalist James Foley.

’Ser du månen, Daniel’ bliver nu en dansk storfilm med et budget på 41 millioner kroner og med mange af dansk films stærkeste kræfter bag. Det fremgik af et pressemøde afholdt lørdag eftermiddag i Cannes.

Niels Arden Oplev (’Drømmen’, ’Mænd der hader kvinder’) vender for en stund hjem fra Hollywood for at instruere. For Arden Oplev bliver det samtidig en lejlighed til at genforenes med den gamle legekammerat, skuespilleren Anders W. Berthelsen.

Siden de to boede sammen på et hashtilrøget sømandshjem i Aalborg, mens de lavede Arden Oplevs debut ’Portland’, har de to arbejdet sammen på seks film i alt.

Heftig jomfrurejse som instruktør

Men denne gang får samarbejdet en ekstra dimension. Anders W. Berthelsen har selv ambitioner om at instruere og var manden, der for to et halvt år siden fik produktionsselskabet Toolbox interesseret i at lave historien om Daniel Rye på film.

Imidlertid var en stor produktion med optagelser i bl.a. Jordan og Canada måske en lige heftig nok jomfrurejse som instruktør. Så aftalen blev, at Arden Oplev instruerer, mens hans makker Anders W. Berthelsen både spiller skuespil og suger til sig som »styrmand på Kaptajn Oplevs« skude, som sidstnævnte udtrykker det. Jargonen fra Sømandshjemmet i Aalborg har åbenbart hængt ved.

Filmen med manuskript af Anders Thomas Jensen handler både om Daniel Rye (Esben Smed), om gidselforhandleren Arthur (Berthelsen) og om Daniels familie i Hedegård i Jylland, der pludselig skal prøve at stable en enorm løsesum på benene uden hjælp at hente fra det officielle Danmark.

»IS behandlede Daniel meget brutalt. Det vil man selvfølgelig kunne se. Det er dog ikke det, jeg vil fokusere mest på, men på håbet hos familien hjemme i Jylland«, fortæller Arden Oplev, der da han læste historien kunne mærke hjertet slå hårdere »i brystet på en gammel jysk cirkushest«.

»Hvis ikke det er drama, så ved jeg ikke, hvad der er drama«, konstaterer Niels Arden Oplev.

Skal have bøffet fysikken op

Anders W. Berthelsen er en af dansk films mest populære skuespillere og langt fra den første skuespiller, der har haft lyst til at prøve kræfter med rollen som ham, der instruerer de andre skuespillere.

»Jeg har i mange år tænkt på, hvordan det mon er at være på den anden side af kameraet. Det er jo tit, man lige tænker, at aaaaahhhh det ville jeg nok have gjort på en anden måde«, fortæller Anders W. Berthelsen.

»Men det skulle ikke være bare for at prøve det. Det skulle virkelig være noget, jeg brænder for«.

Det fandt han så i ’Ser du månen, Daniel’, men han har altså valgt at indkassere lærepengene først.