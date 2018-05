Eurovision-sceneløber ville promovere systemkritisk e-bog Under Eurovision-finalen løb Dr. Activism på scenen og tog mikrofonen ud af hånden på britiske SuRie. Han bar en t-shirt, der reklamerede for en e-bog, der kalder den britiske stat for en mafia.

Aktivisten, der under finalen i 'Eurovision Song Contest' løb på scenen, er en velkendt sceneløber.

Der er tale om Dr. Activism, og han har adskillige gange før løbet på scenen for at gøre opmærksom på hans politiske holdninger.

Da han under lørdagens Eurovision løb på scenen, bar han en t-shirt, der reklamerer for hans systemkritiske e-bog, 'The Workings of The U.K STATE MAFIA: U.K Media, U.K Politics, U.K Corporations', der kan købes via Amazon.

Her beskyldes de britiske medier, politikere og virksomheder for at være en del af, hvad han kalder for den største mafia i verden.

På Twitter kalder han sig selv for filosof, aktivist, dj og rapper.

Han løb også på scenen til 'National Television Awards' i januar, i sidste års finale i det britiske sangprogram 'The Voice', og BBC's debatprogram 'Nolan Live', skriver The Mirror.

Britiske nazimedier

Sceneløbet skete, mens SuRie sang årets britiske bidrag 'Storm'. Dr Activism, der ifølge The Mirror går under det borgerlige navn Konstantin, tog mikrofonen ud af hånden på hende og råbte noget i stil med:

»Nazister i de britiske medier, vi kræver frihed«.

Imens sang koret på bagscenen videre på sangens omkvæd:

»Storms don't last forever«, indtil sceneløberen var blevet overmandet, og SuRie fik en ny mikrofon.

Storbritanien blev tilbudt at synge sangen om igen, hvilket BBC afslog. Sangen endte som nummer 24 i finalen, hvor 26 lande deltog.