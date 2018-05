DR har valgt en ung dejlighed som rejseleder i historisk ekspedition. Men Cecilie Nielsen har heldigvis fagligheden i orden

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Birgitte Kjær om 'Ekspeditionen - På sporet af Vitus Bering' på DR K.

En mand fra Horsens og en fra Esbjerg stod i spidsen for den krævende ekspedition, der påviste, at Amerika og Asien ikke hænger sammen. Nemlig Vitus Bering og hans højre hånd Martin Spangsberg, der fik opgaven stillet af Peter den Store.

To søofficerer, der formentlig er nogle ret anonyme herrer for de fleste danskere, hvilket er en skam, for beretningen om deres liv og gerninger er et vildt eventyr. Men hvordan funker man en historielektion op, så den fænger hos seerne anno 2018?

Virker det beregnende, at man har valgt en ung kvinde til at agere rejseleder og dermed naturligt fokuspunkt for kameraet?

DR har sammensat en mosaik af vidt forskellige elementer. En række talende eksperthoveder, sort-hvide stemningsskabende tegninger, der viser os Berings strabadser i snestorme og gennem uvejsomt terræn, og endelig reportageklip af et lille rejsehold, der følger i Berings og Spangsbergs fodspor fra datidens russiske hovedstad, Sankt Petersborg, over Moskva, Jakutsk og Okhotsk til Kamtjatka-halvøens Petropavlovsk.

Mens vi hører om, hvordan 1700-tallets ekspeditionsdeltagere måtte æde både deres skrantende heste og seletøjet for at overleve den værste sult, består reportageholdets strabadser af en lang, lang togtur til Sankt Petersborg, af en vandretur – dramaet her opstår, da holdets tolk, Sergej, sakker agterud, og de beslutter sig for, at han må klare sig selv – og overnatning i det fri, hvor rejselederen skal slå telt op med en russer, hun ikke kan kommunikere med. Altså, drama og drama ...

Alligevel er det netop reportagebidderne, hvor vi får lov at kigge ned i gryderne med rensdyrkød, ser deltagerne køle de svedige ansigter med en anelse drikkevand eller oplever deres benovelse over Lena-flodens størrelse, som gør programmet nærværende.

Når man nu ikke har gamle dokumentarklip, øjenvidneberetninger, dagbogsnotater eller andet, der kan levendegøre Vitus Bering, så fungerer rejseskildringen som tv, man suges ind i.

Virker det beregnende, at man har valgt en ung kvinde til at agere rejseleder og dermed naturligt fokuspunkt for kameraet? Som en dejlighed at følge dér på skærmen blandt en masse mænd? Ja, på papiret er det næsten ikke til at holde ud.

Men i praksis formår historiker Cecilie Nielsen at få seerne med på rejsen med sin ukunstlede fortællerrøst og jordnære gemyt. Hun skaber identifikation, så vi holdes fast og sluger vekselvirkningen mellem Berings vilde vovestykke og nutidens mere overkommelige strabadser.