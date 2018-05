»En prøvelse i grusomhed og kedsommelighed«: Første anmeldelse af Lars von Triers nye film: 2 stjerner i The Guardian

I aftes var der verdenspremiere på Lars von Triers nye film, 'The House That Jack Built'. Det var egentlig en lukket premiere, og pressen får først vist filmen klokken 8.30 tirsdag morgen. Altså netop nu.

Alligevel fik britiske The Guardian sneget sig med ind til premieren og bringer nu den første anmeldelse af filmen, der ikke kom med i hovedkonkurrencen i Cannes.

Dommen er hård. 2 ud af 5 stjerner giver avisens anmelder, der kalder filmen for »en prøvelse i grusomhed og kedsommelighed, der var præcis så ualmindeligt irriterende, som jeg havde frygtet«.

Han er særligt efter filmens dialog, som der er frygtelig meget af. Den lyder som et dansk manuskript, der er oversat til amerikansk engelsk via Google Translate, skriver han.

Filmen varer to og en halv time, men den føltes meget længere, da den blev vist i Lumière Teatret, skriver anmelder Peter Bradshaw, der har anmeldt for The Guardian siden 1999.

»Det her var måske en fejl«

Filmen handler om seriemorderen Jack, der blandt andet kaster sit dræbende blik på Uma Thurman.

I traileren, der blev offentliggjort i går, træder hun ind i Jacks truck og siger:

»Ups. Det her var måske en fejl. Du kunne være en seriemorder. Undskyld, men du ligner altså en«, hvorefter han trykker hendes næse ind med et stykke værktøj til tonerne af David Bowies 'Fame'.

Plottet om seriemorderen får Guardian-anmelderen til at sammenligne filmen med klassikeren 'American Psycho'. Men han kalder Trier-filmen for en pseudo-udgave af den 18 år gamle film om Patrick Bateman.

Selv om bilerne og dialogen prøver at overbevise seeren om, at filmen foregår i USA, kan anmelderen ikke lade være med at more sig over, at skovene i filmen ser umiskendeligt danske eller tyske ud.

Politiken bringer sin anmeldelse senere i dag.