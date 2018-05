»Jeg havde nok regnet med noget mere torture porn«: Pressevisningen i Cannes af Lars von Triers horrorfilm blev mødt med applaus. Og buhråb.

Reaktionen var som forventet. Klapsalver - om end ikke så øredøvende og taktfaste, men det var også 8.30, da filmen var begyndt.

Klapsalver og som reaktion på dem buh-råb. Ikke øredøvende mange, men tydelige og gennemtrængende.

Alt var med andre ord, som det skal være i Trierland.

Lars von Triers stærkt imødesete horrorfilm 'The House That Jack Built' blev vist for verdenspressen ved Cannes Filmfestival tirsdag formiddag, og det var rygtedes fra nattens visning for gallapublikummet og enkelte anmeldere, der havde trukket på kontakter for at komme ind, selv om festivalledelsen har prøvet at holde journalisterne væk, at filmen var særdeles gruopvækkende.

Trier fik mange stående klapsalver efter filmen, men da var mellem 100 og 200 af gæsterne udvandret med alt fra kvalme til forargelse.

Fra rækken direkte bag mig sagde en stemme på engelsk, men med spansk accent: »Jeg har ikke meget lyst til det her«, og sådan havde mange det garanteret. En times tid efter, midt i blodsudgydelserne på lærredet, var der nogen på rækken direkte bag mig, der snorkede lydeligt, men om det var spanieren, tjekkede jeg ikke.

Se traileren til Lars von Triers nye film Kilde: Zentropa

Udstopningen var dråben

Man kan ikke altid vide, om folk, der rejser sig fra deres rækker og går mod udgangen, decideret udvandrer eller bare skal tisse for dernæst at vende tilbage. Tendensen blev dog tydelig at sætte ord på, da Matt Dillon i hovedrollen som seriemorderen Jack går i gang med at ville udstoppe et af sine ofre.

Da rejste flere sig fra midt på deres rækker og hastede forbi dem, de sad ved siden af og op ad trapperne. Det var udgangen og ikke toiletdøren, de søgte.

Lars von Triers film var i forvejen udråbt til Cannes-sæsonens store kontroversielle indslag. Alt mindre end en skandale ville være en pr-mæssig fadæse, og buhråb hører sig til ved en Triervisning ude i verden.

Faktisk indførte festivalledelsen det nye program, hvor pressen først må se filmen efter de særligt indbudte vip-gæster, for at vip-gæsterne ikke i forvejen var blevet komplet modløse af en films dårlige modtagelse af pressen. Nu er det pressen, der er dømt bagud.

Pressens repræsentanter sivede den sidste time. Det gør de dog ofte, fordi de skal nå videre ud i byen til et interview eller fordi de skal ud og stå i kø til en anden film i en anden sal, eller fordi de har en deadline- de skal overholde.

I foyeren bagefter stimlede folk mod udgangen, mere stilfærdige end vi er vant til at se dem. Det er en barsk sag, som det vil fremgå af Politikens anmeldelse, typisk ikke en, man småsludrer om på vejen ud. Men min ven Mårten Blomkvist, forfatter og bidragyder til bl.a. Dagens Nyheter, kommenterede gerne:

»Jeg sad og sammenlignede den med 'Nymphomaniac', som jeg var vild med, og som havde det samme, hvor to hovedkarakterer diskuterer livet og døden. Jeg foretrækker 'Nymphomaniac' og synes slet ikke, at 'The House That Jack Built' er uhyggelig som en horrorfilm. Jeg havde nok regnet med noget mere torture porn«, sagde Blomkvist med henvisning til den undergenre inden for gyset, der orienterer sig mod den kliniske dissektion af typisk bagbundne kvinder.

Avner Shavit, en filmskribent jeg kender fra Tel Aviv, var kortfattet: »Situationen i Israel er det rene helvede lige nu, og man får brækfornemmelser af at læse aviserne. Det er en tid, denne film passer godt ind i, den er den straf, vi fortjener!«.

Og den græske filmskribent Yorgos Krassakopoulos, redaktør af filmmagasinet flix.gr, havde dette at sige:

»Den lader bare, som om den er en seriemorderfilm, men faktisk er al volden og al dens splatter bare en undskyldning for Trier til at gøre sig overvejelser om værdien af kunst, og om kunstens grænser og hvilken rolle, moral har i skabelsen af kunst. Man får fornemmelsen af, at den er Triers mest personlige film, og at den ’onde’ mand i filmen er ham selv. Selv om filmen ind imellem føles som en blodtilsølet doktorafhandling om kunstens væsen, har den al den filmiske kraft, som man ville forvente af en Lars von Trier-film«.