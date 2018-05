Serie-opfølger til 80'er-hittet 'Karate Kid' slår alle rekorder på YouTube 34 år efter udgivelsen af den oprindelige 'Karate Kid'-film mødes de originale skuespillere i ny YouTube-serie, hvor Johnny fra Cobra Kai vil hævne sig over sin nemesis fra opgøret i 1984.

Nogle nederlag gør så ondt, at man aldrig helt når at rejse sig fra dem. Et enkelt spark lige mellem øjnene, og så er man slået ud for resten af livet.

Sådan et nederlag er udgangspunktet for serien 'Cobra Kai', der ser ud til at blive den første succes på YouTubes betalte streamingtjeneste, Yotube Red.

I serien møder vi Johnny Lawrence fra dojoen Cobra Kai, den oprindelige bad guy, der 34 år efter sit nederlag til Daniel LaRusso i den første 'Karate Kid'-film endnu ikke rigtig er kommet sig. 'Cobra Kid' følger op på Johnnys liv disse mange år efter. Lawrence er blevet alkoholiker og lever på bunden, mens Daniel LaRusso er blevet en succesfuld bilforhandler. Derfor opsøger Lawrence sin gamle sejrherre til endnu et endeligt karateopgør.

Serien havde premiere 2. maj, og den er allerede blevet en stor streamingsucces for YouTube Red. Tjenesten er endnu ikke officielt blevet lanceret i Danmark, men man kan dog godt streame serien alligevel. Og de to første afsnit kan ses gratis.

Den hidtid største succes på streamingtjenesten er 'Bad Internet', der har haft lidt under 20 millioner seere på en uge. 'Cobra Kai' er allerede set af mere end 50 millioner seere i løbet af uge 19, skriver Variety. Den slår dermed streamingtallene fra andre hitserier på mere populære streamingtjenester som bl.a. den nye sæson af 'Arrested Development' samt 'The Handmaid's Tale'.

I gennemsnit bliver af YouTube Reds egne serier set af omkring 5 millioner seere om ugen. Det betyder, at 'Cobra Kai' klarer sig ti gange så godt, som de øvrige serier på streamingtjenesten.